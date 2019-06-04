全球5G标准专利声明 我国企业占比超过30%

央视网消息：记者从工信部了解到，我国5G已经具备商用基础，商用牌照将于近期发放，这意味着我国正式进入5G商用元年。5G将如何影响我们的生活呢？

5G标准是全球产业界共同参与制定的统一国际标准。截至2019年5月，在全球20多家企业的5G标准必要专利声明中，我国企业占比超过30%，位居首位。

中国信通院政策与经济研究所高级工程师 龚达宁：在产业发展方面，我国率先启动5G技术研发试验，加快了5G设备研发和产业化进程。目前，我国5G中频段系统设备、终端芯片、智能手机处于全球产业的第一梯队。

目前，我国5G试点城市的应用大范围铺开。在广州，以5G+4K形成的超高清产业也成为广州拉动经济的新增长点。

广东省广州市工业和信息化局总工程师 胡志刚：今年，广州市里面准备建超过1万个5G的基站，实现主城区的5G信号全覆盖，引进超过一千家的大数据和人工智能，这样一些信息消费的龙头企业，通过打造更多的信息消费的新场景和产品，让群众有更多的信息消费的体验和获得感。

在上海，截至目前，超过两万个小区开通了光纤为基础的千兆固定宽带，覆盖用户达上千万。

中国电信上海公司5G专项推进办主任 刘越峰：目前我们已经完成了对整个上海两万个5G站点的规划，我们计划在2019年，能够先期启动3000个站的建设。到2020年，基本上会实现整个上海中心城区和主要城镇的5G的覆盖。

工信部表示，在5G研究和推进中，我国一直秉持开放、包容、合作、共赢的理念。在技术试验阶段，诺基亚、爱立信、高通、英特尔等多家国外企业也深度参与。在各方共同努力下，我国5G已经具备商用基础。

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