【壮丽７０年 奋斗新时代】神农架大九湖生态移民 让每个人都有信心扎根这片土地

坪阡古镇鳞次栉比的农家乐

国际在线报道（记者 罗欢）：位于湖北省神农架林区西北部的国家５Ａ级景区大九湖湿地公园，是华中地区生态环境最好、生物多样性最丰富的地区之一，也是南水北调中线工程重要的水源地之一，具有重要的科研价值和生态价值。但是，上世纪九十年代的大九湖却是另外一番景象，过度的林木砍伐、围湖造田令大九湖的生态环境遭到严重破坏。随着后来游客的增多，这里又面临着生活垃圾污染、景区环境承载力过大等问题。

大九湖村村支书卢光华

为了保护湿地、减少污染，从２０１３年开始，大九湖启动了神农架林区规模最大的生态移民。在相关政策的支持下，４５７户居住在湿地公园景区内的大九湖村村民搬出大山，来到了２０公里以外的坪阡古镇，开始新的生活。今年５０岁的卢光华从２０１４年起担任大九湖村村支书，他见证了大九湖的变化。卢光华说：“第一，现在老百姓已经搬了至少９０％，没有牲畜污染了，搬走了就不可能养牲畜了；第二，不生活在景区里面，就不存在给里面的环境带来污染。过去在九湖景区的生活污水都进景区了，老百姓种地使用农药化肥造成的污染，现在都没有了。”

在坪阡古镇经营餐饮的谢俊成收入比以前翻了十番

依托大九湖湿地的旅游资源，搬到坪阡古镇的大九湖村村民几乎家家户户都经营起了农家乐。坪阡古镇９９％的商户都从事与旅游相关的行业，主要接待来大九湖旅游的游客，目前可容纳床位１１０００个。谢俊成以前在大九湖村做超市货运，２０１３年他迁到了坪阡古镇，开了一个两层楼的餐馆，生意火爆，年收入比以前翻了十倍。谢俊成介绍说：“搞了农家乐以后，感觉比开超市时的收入翻了不少，搬下来之后，一年轻轻松松赚个三十万左右，纯利润，感觉还是可以的。旅游业发展，生活水平也在逐渐提高，人们的思想也发生了不少变化。以前的秃山现在几乎变为绿山，以前伐木期间把树全部砍光了，现在又逐渐变绿了，生活垃圾没那么多了，环境是越来越好了。”

返乡创业的大学毕业生张龙

坪阡古镇的兴起还带动了年轻人的返乡热情。九零后的年轻小伙张龙在大九湖村长大，在大山里放牧、走很远的山路、点煤油灯的日子让他不敢想象现在过着有吃有住有车开的生活。作为迁到坪阡古镇的第一批居民，张龙一家从２０１６年开始经营农家乐，当年十一黄金周就达到了一房难求的状态，甚至还有人要出钱住他家的沙发。一个黄金周的收入就达到了两万块钱，相当于家里以前大半年的收入。作为一名返乡创业的大学生，他在这里看到了未来的希望。张龙说：“读书的时候我在心里一直告诫自己一句话，一定要走出大山，再也不要回来了。但我现在食言了，依然回来了，因为刚好赶上了这个地方的发展，我觉得自己可以去搏一搏，所以我就回来开始创业。有我们这种年轻人，想为自己的家乡变好的年轻人去贡献自己一份力量的话，整个坪阡古镇肯定是越来越好，大九湖景区肯定是越来越好，对于它的明天我是抱有非常足够的信心，对我自己也是一样的。”

大九湖镇党委委员、组织宣传统战委员黄磊表示，现在鼓励返乡的大学生自主创业，利用他们前卫的思想做非传统的农家乐，不搞同质化竞争。同时由于大九湖湿地海拔高，虽然是夏季避暑胜地，但是冬季很寒冷，最低温度能达到零下２７度，所以几乎没什么游客，大部分农家乐只利用夏季赚钱。谈到坪阡古镇以后如何发展，黄磊表示：“坪阡以后的发展方向，第一，不能搞同质化竞争，要差异化竞争；第二，着力解决淡旺季平衡的问题，这是景区和老百姓同时要解决的，景区你不能三个月就不做了，淡季哪怕人气不旺，你也要上点东西，比如研学游、亲子游都可以；第三，要提升品质。”

从大九湖到坪阡古镇地图

从伐木污染到生态保护，从祖祖辈辈是农民到转型成旅游业服务者，无论是个体还是政府，都在探索一条大九湖更好的发展之路，让每个人都有信心扎根在这片土地上。

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