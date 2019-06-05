新一轮加征关税影响可控（锐财经）

近年来，安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区积极为企业提供优质高效的服务，打造良好的营商环境。截至目前，已累计引进外资项目42个，总投资近15亿美元。图为在滁州市中新苏滁高新技术产业开发区，新加坡道益精密科技（滁州）有限公司车间工人在加工金属、陶瓷零件。

李晓村摄（人民视觉）

美方于5月10日启动对约2000亿美元中国输美商品加征25%关税，到目前已近一个月。新一轮加征关税会对中国经济产生哪些影响？如何应对可能的冲击？近期，针对市场高度关注的农产品、制造业、外贸、外资、金融市场等焦点领域话题，多部门有关负责人密集发声。无论从宏观经济还是从个别处在“风口浪尖”的领域来看，新一轮加征关税对中方影响可控。专注做好自己的事情，持续深化改革扩大开放，中国经济稳得住。

实体经济“西方不亮东方亮”

工信部副部长王志军介绍，据统计，对美约2000亿美元出口商品占2018年中国对美出口额的41.8%，但只占中国对外总出口额的8%。在受影响企业中，外资企业数量约占50%，其中很多是美国企业。“在一定程度上，加征关税会导致企业经营成本增加、竞争力下降和订单减少，但目前看影响总体上是可控的。”王志军说。

实际上，今年1至4月，中国制造业实际利用外资同比增长11.4%。包括特斯拉、巴斯夫在内的一些企业正加大对中国的投资力度。根据最近中国美国商会调查，只有约2%的美资企业计划退出中国市场。“外资企业越来越重视中国市场，对于扎根中国、面向中国市场的外资企业，受中美经贸摩擦的影响是有限的。”商务部副部长王受文说。

在美多次加征关税背景下，中国也采取了必要的反制措施，其中特定领域，比如农产品的进出口备受关注。中国进口大豆如何补缺？出口农产品往哪儿销？

农业农村部副部长韩俊表示，失去中国市场是美国农民不可承受的，但在自美大豆进口大幅减少的情况下，中国有能力、有信心通过丰富的政策工具和多元的供应来源，保障国内供需平衡。出口方面，西方不亮东方亮。韩俊说，中国一方面继续加大力度开发东盟、日本、欧盟等传统市场的潜力，另一方面强化与“一带一路”国家的贸易投资合作，积极开拓新兴替代市场。

西方不亮东方亮，对企业经营也是如此。国务院国资委副主任翁杰明表示，经过多年努力，中央企业已和全球180多个国家和地区的企业开展全方位合作。相信这些合作互利共赢的效果将不断显现，进一步拓展企业的国际发展空间。

金融市场平稳有韧性

在经贸摩擦背景下，汇市、股市等方面的表现也备受关注，中国金融体系能应对外部冲击吗？

看人民币汇率，市场状况依旧平稳。中国人民银行副行长刘国强表示，汇率对市场预期有所反应是市场经济的内在逻辑，也是汇率发挥宏观经济和国际收支“自动稳定器”作用的体现。目前虽然汇率出现一些偶发性超调，但市场状况是平稳的，没有也不允许“出事”。

看资本市场，影响程度可控。证监会主席易会满表示，从一段时期市场运行情况看，资本市场已经逐步消化和反映了中美经贸摩擦的影响，说明资本市场韧性在增强，抗风险能力在提高。

“坦率地说，去年中美经贸摩擦刚发生的时候，大家思想准备不足，有点心里没底，金融市场反应有些过度，股市、汇市出现较大波动。但经过一年多，大家看下来问题没那么严重，实际对经济的影响很有限。”银保监会主席郭树清说，到目前为止，今年的金融市场，无论是股市、债市，还是汇市都是比较稳定的，相信后面的影响会更小一些。

郭树清表示，近年来，中国持续深化改革扩大开放，完善公司治理结构，优化机构体系，规范市场秩序，防范化解重点领域金融风险，金融乱象治理效果明显，行业运行平稳，风险总体可控。

专注做好自己的事

“应对中美经贸摩擦，最重要的是做好自己的事。”多位负责人这样表示。

在实体经济方面，王志军表示，下一步，我们将坚定不移推进供给侧结构性改革，推动落实好减税降费举措，优化供给结构引导释放内需增长潜力，加快培育壮大新动能和优质企业，实现工业经济平稳运行和制造业高质量发展。

在金融领域，郭树清表示，金融业要持续深化金融供给侧结构性改革，进一步提高金融供给对实体经济的适应性和灵活性。同时将坚持不懈治理金融市场乱象，在推动高质量发展中防范风险，确保经济运行在合理区间。

与此同时，中国还将坚定不移扩大开放。

多措并举推动外贸高质量发展。王受文表示，近期大规模减税降费，进一步提升贸易便利化水平等措施给外贸企业带来利好。今年还将继续加快推进自贸区建设，积极发挥自贸协定作用；支持企业开拓多元化市场，更大规模增加商品和服务进出口。

持续放宽市场准入、改善营商环境。王受文说，今年7月1日前还将出台新一版负面清单，在去年48条基础上继续压缩，目前正在制定《鼓励外商投资产业目录》，扩大鼓励外商投资范围。未来还要新布局一批自由贸易试验区，加快探索自由贸易港建设，推进国家级经开区创新提升，为外资企业提供更好的投资平台。

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