二手车平台切莫弄虚作假（生活漫步）

二手车平台要想抓住市场机遇，必须坚决摈弃弄虚作假的套路，利用互联网技术构建信用交易体系，切实维护消费者的合法权益

在网上发布虚假车源信息；声称通过专业检测，事故车却屡见不鲜；篡改二手车数据，隐瞒车辆真实情况……宣称“没有中间商赚差价”“深度检测有保障”的二手车平台本应给二手车市场带来新气象，但在发展过程中，一些平台受利益驱动，玩起弄虚作假的套路，只会捡起芝麻，丢了西瓜，失去消费者的信任。

来自商务部的数据显示，去年全国二手车累计交易1382.19万辆，同比增长11.46%；交易金额8603.57亿元，同比增长6.31%。二手车市场旺盛的交易需求，以及互联网经济的迅猛发展，推动二手车平台大量涌现。一些平台靠广告“狂轰滥炸”，招揽业务，吸引眼球。

相对于传统线下交易模式，二手车平台在买卖双方间架起了桥梁，起到信息沟通与交易撮合的作用，可以降低交易双方的信息搜寻、中介费用等成本，在交易报价与竞价、认证、评估、质保、交易款支付、保险及信息记录等方面提供便利，为买卖双方提供更科学、高效的服务。

作为一种新业态，“互联网+”二手车交易平台甫一兴起，便被寄予厚望，消费者迫切需要一个能快速匹配需求、公开透明的交易平台。但是一些二手车平台不仅没有解决交易双方信息不对称的问题，反倒利用平台优势，把一些本该公开的信息装进“黑箱”，制造销售“陷阱”，诱导消费者上当受骗。

这暴露了二手车市场信用体系不健全、制度不规范等问题。市场缺少成熟的车况信息和完善的规则制度，使得行车里程、维修历史等关键信息可能被修改，评估机构不够专业客观，定价标准不够明确，这些都会损害二手车交易双方的信任度，导致规范交易基础薄弱。

二手车市场是汽车市场的一个重要组成部分，也是汽车流通业一个不可缺少的环节，它的培育和发展直接影响着汽车市场的发展、汽车消费的扩大。商务部日前表示，将推动出台二手车交易的法规、规章和相关国家标准，取消机动车回收企业总量控制，放开报废机动车“五大总成”再制造再利用，全面取消二手车限迁，完善促进汽车消费的长效机制。

政策层面的支持和规范将促进二手车市场快速发展。二手车平台要想抓住市场机遇，必须坚决摈弃弄虚作假的套路，利用互联网技术构建信用交易体系，建立从车源信息、车辆质检、交易过户等二手车交易全流程的可追溯系统，切实维护消费者的知情权、公平交易权等合法权益。

监管部门也须严厉打击虚假宣传、评估造假、数据不真实等侵犯消费者权益的行为，倒逼平台履行责任、真实披露交易信息。只有这样，才能实现二手车市场的良性发展。

《 人民日报 》（ 2019年06月05日 19 版）

(责编：王仁宏、岳弘彬)