第二届中国青年名厨精英赛将举行
本报电 为完善职业教育和培训体系，日前中国饭店协会决定在全国范围内举办“鲍之源”工匠杯第二届中国青年名厨精英赛。本次大赛致力于推动中青年厨师的技艺交流和全面发展，培养出高技能的青年厨师后备力量。大赛设立7大分赛区与若干专项赛区：在哈尔滨举办中国锅包肉专项赛，在威海举办全国海参、海带专项赛，在青海举办中国拉面大师邀请赛等。预计参加各分赛区选拔赛和专项赛的选手将达到3000多人，参与的烹饪职业院校近100所。
（罗珊珊）
“世界蜜蜂日”中国主会场主题活动启动
本报电 日前，由中国蜂产品协会、中国果品流通协会、宝鸡市人民政府主办的2019“5·20世界蜜蜂日”中国主会场主题活动暨“槐花蜜蜂”产业助力脱贫攻坚宣传推介在宝鸡市行政中心正式启动。蜜蜂授粉对于农业丰收和农产品质量提高具有重要意义。本届“世界蜜蜂日”以“蜜蜂授粉 自然好味”为主题，吸引了来自中国农科院蜜蜂研究所、山西省农科院等蜂业界专家学者、省内外客商以及蜂产品加工企业、养蜂合作社和当地消费者上千人参与。在同期举行的蜜蜂授粉与果业提质增效论坛上，行业人士就蜜蜂授粉在果品产业中的技术与市场化应用进行了交流与探讨。
（齐志明）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】