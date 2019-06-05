第二届中国青年名厨精英赛将举行

本报电 为完善职业教育和培训体系，日前中国饭店协会决定在全国范围内举办“鲍之源”工匠杯第二届中国青年名厨精英赛。本次大赛致力于推动中青年厨师的技艺交流和全面发展，培养出高技能的青年厨师后备力量。大赛设立7大分赛区与若干专项赛区：在哈尔滨举办中国锅包肉专项赛，在威海举办全国海参、海带专项赛，在青海举办中国拉面大师邀请赛等。预计参加各分赛区选拔赛和专项赛的选手将达到3000多人，参与的烹饪职业院校近100所。

（罗珊珊）

“世界蜜蜂日”中国主会场主题活动启动

本报电 日前，由中国蜂产品协会、中国果品流通协会、宝鸡市人民政府主办的2019“5·20世界蜜蜂日”中国主会场主题活动暨“槐花蜜蜂”产业助力脱贫攻坚宣传推介在宝鸡市行政中心正式启动。蜜蜂授粉对于农业丰收和农产品质量提高具有重要意义。本届“世界蜜蜂日”以“蜜蜂授粉 自然好味”为主题，吸引了来自中国农科院蜜蜂研究所、山西省农科院等蜂业界专家学者、省内外客商以及蜂产品加工企业、养蜂合作社和当地消费者上千人参与。在同期举行的蜜蜂授粉与果业提质增效论坛上，行业人士就蜜蜂授粉在果品产业中的技术与市场化应用进行了交流与探讨。

（齐志明）

《 人民日报 》（ 2019年06月05日 19 版）

(责编：王仁宏、岳弘彬)