发改委召开专家座谈会 研究推动稀土产业高质量发展

本报北京6月4日电 （记者陆娅楠）为深入贯彻落实习近平总书记在赣州考察调研时的重要讲话精神，6月4日，国家发展改革委相关司局召开稀土行业专家座谈会，分析行业发展现状，就推动我国稀土产业高质量发展听取意见建议。
与会专家指出，稀土是现代工业中不可或缺的重要战略资源，也是改造传统产业、发展新兴产业的关键战略性基础材料。我国稀土成矿条件好、潜力大，具有明显的资源优势。近年来，各方面共同努力，加强稀土资源和生态保护，强化创新体系和能力建设，促进集约化和高端化发展，加快绿色化和智能化转型，有力推动了产业高质量发展。但与此同时，行业私挖盗采、违法生产、“黑矿”走私屡禁不绝；资源绿色开发能力不足，环境保护问题仍然突出；稀土新材料产品以中低端为主、高端应用技术水平不高，稀土资源价值远未充分发挥。
与会专家建议，稀土是不可再生的稀缺资源，国家要强化稀土行业全方位监管，开展生产秩序整顿，严厉打击违法违规行为，使无证生产、非法走私等无处藏身，彻底斩断“黑色”产业链；要加强出口管控，建立稀土出口全流程追溯和审查机制；同时支持行业科技进步和资源高端应用，加快实现由依靠资源消耗为主的粗放型规模化扩张，转向依靠基础研发能力提升和技术进步的创新驱动发展，形成全产业链竞争优势。
国家发展改革委相关司局负责同志表示，将认真研究、充分采纳专家意见建议，与有关部门抓紧出台有效管用举措，加大行业整顿规范力度，创新完善相关管理机制，加快构建产业结构合理、科技水平先进、资源有效保护、生产运行有序的行业发展格局，切实发挥好稀土作为战略资源的特殊价值。
《 人民日报 》（ 2019年06月05日 06 版）
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