中铁顺丰推出19条高铁樱桃专线（资讯速递）

本报电 2019年“高铁极速达”樱桃专车日前在山东烟台首发。随着山东樱桃进入大量上市期，为满足樱桃丰收带来的农户销售运输需求，中铁顺丰共推出19条“高铁极速达”樱桃专线，山东樱桃从济南、青岛、烟台等地出发，可次日或隔日快速运达北京、上海、广州、南京、厦门、长沙、重庆等14个城市，高铁运力比去年同期增加了177%。

据介绍，“高铁极速达”自2017年推出以来，通过指定专列、快运专柜、高铁专箱和集装袋，实现快捷高效的门到门全程服务。目前已覆盖全国57个城市、65个车站，运行高峰期线路达到356条。包括复兴号列车在内，每日有288列高铁列车装运快件，以满足当日、次晨、次日不同时效快件的运输需求。今年，中铁顺丰还将携手各铁路局集团公司，为无锡水蜜桃、浙江杨梅、云南松茸等多地农产品提供“高铁极速达”服务，提升农产品物流服务品质。

（丁怡婷）

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《 人民日报 》（ 2019年06月05日 18 版）

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