2019年京交会北京展区。

本版图片均由京交会组委会提供

6月1日，2019年京交会“北京主题日”压轴举行，普华永道会计事务所亚太区主席赵柏基现场发布《2019北京外商投资发展报告》。报告显示，截至2018年底，165个国家和地区在北京设立了超过4.3万家外商投资企业，累计实际利用外资超过1550亿美元。

自2015年国务院批复北京市作为全国第一个服务业扩大开放综合试点城市以来，北京服务业占GDP的比重已经超过81%，比试点前的2014年提高了3.1个百分点。服务贸易突破了1万亿人民币，约占全国1/5。去年实际利用外资167.4亿美元，是试点以前的1.85倍。通过试点，北京以服务经济为主导的发展格局进一步巩固。

北京市深化服务业扩大开放综合试点，与自贸试验区建设，内地与香港、澳门服务贸易基本自由化一起，共同构成了多层次、宽领域、高水平的服务业对外开放格局，在全国开放大局当中具有重要意义。相比自由贸易试验区建设和内地与香港、澳门服务贸易基本自由化，北京的试点具有自身鲜明的特点，探索的是聚焦服务业重点领域，不受区域和对象的限制，覆盖全市域的产业开放模式。

今年1月，国务院批复《全面推进北京市服务业扩大开放综合试点工作方案》，标志着北京市服务业扩大开放进入全面推进新阶段。实施方案明确了“5+9+177”的框架结构，即从5个维度的基本思路出发：对标国际先进规则、以更加精简的负面清单制度为引领、统筹对内对外开放、实行“产业开放+园区开放”相结合的模式、打造国际一流营商环境。紧紧围绕北京城市战略定位和国家赋予北京的重要战略任务，提出9个方面的重点任务，具体细化为177项改革开放的措施目标。新一轮试点是服务业扩大开放的升级版、加强版，将进一步优化北京开放型经济营商环境，让企业和百姓有更多获得感，为国家构建开放型经济新体制探索北京经验。

“我们把金融业开放作为新一轮服务业高水平开放的重点”，北京市市长陈吉宁透露，北京希望通过对标国际的先进规则，提高开放型经济水平，积累一批可复制、可推广的经验做法，在全国金融业更高水平开放中立标杆，做示范。

朝阳区是北京市服务业扩大开放综合试点首批两个示范区之一。截至目前，朝阳区共有外商投资企业近万家，累计实际利用外资超过600亿美元，企业数量及规模居北京市首位，基本形成以商务服务、科技信息、金融服务、文化创新、中医药服务贸易、生活服务六大重点领域为主的服务业产业发展体系，近100%外资投向服务业领域。

朝阳区委书记王灏表示，面对新的发展机遇，将加快实施《朝阳区全面推进服务业扩大开放示范区建设率先行动方案》，建立与国际通行规则相衔接的服务业扩大开放的新构架，推动电信基本市场服务，以及其他金融服务等行业开放政策落地，构建全面开放型的现代化服务体系。

当天，“北京主题日”还举行了现场签约活动，共签订合作项目协议51个，协议成交额164.01亿美元。这些合作项目的签署，为北京服务业和服务贸易发展注入了新鲜血液。“作为东道主，办好京交会是中央对北京的信任和重托。5届京交会的成功举办，对加快首都‘四个中心’功能建设、推动服务业扩大开放、实现北京高质量发展等方面发挥了重要作用。”北京市商务局局长闫立刚说。

《 人民日报 》（ 2019年06月05日 15 版）

(责编：王仁宏、岳弘彬)