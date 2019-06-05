开展服务业扩大开放综合试点，是中央赋予北京的光荣改革任务，对于落实党中央关于全面深化改革、扩大对外开放的战略部署和落实首都城市战略定位、推动北京高质量发展，都具有重要意义。我们要深刻认识新一轮综合试点工作的重要性，以更大的决心、勇气和力度抓好试点工作，切实发挥好综合试点制度创新试验田、高质量发展新引擎的作用，推动北京市改革开放再上新台阶。

——中共中央政治局委员、北京市委书记 蔡 奇

扩大服务贸易开放，是中国推动新一轮高水平开放的重要内容。我们要加强政策沟通和战略对接，与更多国家和地区深化经贸合作，推动共建“一带一路”国际合作；持续放宽市场准入，扩大金融、电信、医疗、教育、文化等领域的开放；加快制定《外商投资法》配套法规规章，加大对知识产权的保护力度，营造国际一流营商环境；强化创新引领，深化服务贸易创新发展，培育新业态、新模式，激发市场主体活力；用好中国国际进口博览会、京交会等对外开放、加强合作的平台，扩大商品和服务规模、质量。

——商务部部长 钟 山

北京已成为外资金融机构进入中国的首选地。我们把金融业开放作为新一轮服务业高水平开放的重点，正在实施的177项开放举措中，涉及金融业的有47项，占比超过1/4。促进科技与金融深度融合，是首都金融业发展最突出的优势。我们依托北京作为全国科技创新中心的定位，充分运用科技人才的资源优势和AI等先进技术，加快金融科技发展，大力推进中关村国家科技创新金融中心建设，努力打造国家级的金融科技示范区。

——北京市市长 陈吉宁

中国国际服务贸易交易会是全球首个涵盖十二大服务贸易领域的综合性国际服务贸易展会，是中国服务贸易的龙头展会，获得了世界贸易组织、联合国贸发会议、经济合作与发展组织三大国际组织的永久支持。2012年至2018年已经成功举办了5届，吸引了来自179个国家和地区的64.6万人次客商参会，累计意向签约额达4242.7亿美元。京交会已成为北京向世界各国展示、推介服务创新成果和优秀服务的平台。

——北京市副市长 王 红

《 人民日报 》（ 2019年06月05日 15 版）

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