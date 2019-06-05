广州对共享单车实施招标控额

本报广州6月4日电 （记者李刚）今天，广东省广州市2019年互联网租赁自行车（共享单车）运营商招标公示评标结果，摩拜单车中标份额为18万辆，哈啰单车中标份额为12万辆，青桔单车中标份额为10万辆。未来3年这三个运营商将在广州投放40万辆共享单车，此前在广州市运营的ofo小黄车未获配额，这也意味着ofo小黄车将退出广州共享单车市场。

今年4月，广州正式出台以招标方式对共享单车进行控量、多部门联合考核制度决定配额的管理制度，对共享单车实施动态监管机制，以促进共享单车运营企业对投放车辆的精细化管理。

《 人民日报 》（ 2019年06月05日 17 版）

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