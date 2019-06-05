商务部：指责中方“开倒车”完全是无稽之谈

记者4日从商务部获悉，商务部新闻发言人当日应询就美方对《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书发布的声明发表谈话。

中国政府2日发布了《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书，美国贸易代表办公室和美国财政部3日就白皮书发表声明。

商务部新闻发言人表示，美方不顾多边贸易规则，以贸易逆差为由频繁采取单边主义和保护主义措施，挑起中美经贸摩擦，同时在中美经贸磋商中企图将自身利益诉求强加于中国，是典型的贸易霸凌主义行为。美方做法给中美两国和世界造成损害，责任完全在美方。中方认为，美对华贸易逆差受到多种客观因素影响，是市场作用的结果。美方从中美贸易中获益巨大，“吃亏”论完全站不住脚。

发言人说，本届美国政府自上任以来，罔顾全球利益，坚持“美国优先”，藐视国际责任和义务，肆意动用政府力量打压他国企业，扰乱全球产业链、供应链。谁不尊重国际规则，谁采取“不公平”做法，不言自明。

发言人表示，中方始终抱着最大的耐心和诚意，推进中美经贸磋商，《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书对此已进行了详细阐述。美方指责中方在磋商中“开倒车”，完全是无稽之谈。在磋商过程中，就文本内容及相关表述提出修改建议、做出调整，这是贸易谈判的通常做法。美国政府在过去十余轮谈判中曾不断调整相关诉求，但却随意指责中方“开倒车”，无非是要泼脏水，这是中方不能接受的。（新华社北京6月4日电 记者于佳欣）

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