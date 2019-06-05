信息壁垒须打破 大数据这座“钻石矿”挖不完

在工业互联网成果展上，参观者在看中国移动推出的5G工业互联网。

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全球大数据发展第五次进入“贵州时间”，一年一度的中国国际大数据产业博览会（数博会）日前举行。本届数博会以“创新发展，数说未来”为主题，吸引了61个国家及地区外宾参会，包括诺贝尔经济学奖获得者保罗·罗默、图灵奖获得者惠特菲尔德·迪菲、美国科技杂志《连线》创始主编凯文·凯利等，惠享大数据发展成果。

“智慧赋能”，经济新引擎

“5G、人工智能、大数据、移动互联网、物联网及云计算等的协同融合点燃了信息化新时代的引擎，为消费互联网向纵深发展注入后劲，为工业互联网的兴起提供新动能。”中国工程院院士邬贺铨表示，被看作互联网下半场的工业互联网刚起步，现在正处于互联网发展的新旧动能接续期。

贵州地处中国西南地区，素有“八山一水一分田”之说。作为全国贫困人口最多、贫困面积最大的省份，贵州是中国脱贫攻坚的主战场。2018年，贵州地区生产总值增长9.1%，连续两年增速位居全国第一。贵州省委副书记、省长谌贻琴说，贵州已经尝到了发展大数据的甜头，大数据这座挖不完的“钻石矿”，璀璨夺目，潜力无限，“富矿”还在后头。

今年政府工作报告提出“打造工业互联网平台，拓展‘智能+’，为制造业转型升级赋能”。工业和信息化部信息化和软件服务业司副司长李冠宇表示，在新一代信息技术和制造业深度融合发展的大背景下，工业互联网已成为拓展数字经济发展空间、促进产业转型升级、推动经济持续增长的重要引擎。中国信息通信研究院近日发布的《中国数字经济发展与就业白皮书（2019年）》显示，2018年，中国数字经济规模达31.3万亿元，占GDP比重为34.8%。

“治数造林”，数据有生命

“治数造林听起来很像植树造林，实际上二者有异曲同工之妙。”在浙江大数据发展管理局数据资源组组长徐颖看来，数据是有生命力的。徐颖说：“有统计显示，群众去政府部门办事，一次准备齐全材料的概率不到30%，而这些材料绝大部分来自政府部门。”如何让“数据多跑路，群众少跑路”？李克强总理谈放管服改革时曾强调，伤筋动骨也要做到六个一：企业开办时间再减少一半；项目审批时间再砍掉一半；政务服务一网办通；企业和群众办事力争只进一扇门；最多跑一次；凡是没有法律法规规定的证明一律取消。

“80%的数据掌握在政府手中”，上海市大数据中心数据资源部负责人刘迎风说，“公共数据不仅要满足政府自身的共享需要，同时也要面向社会开放。但是各个部门开放数据过程中，很多数据不愿意开放，最大的压力就在于数据开放的安全问题。”

“近年来我国政务信息化进入了数字化深入融合的阶段。从数字福建到数字广东、数字浙江再到数字贵州、数字海南，各地信息化建设成果斐然。”国家信息中心副主任马忠玉提出，“数据层面要加快共建共享国家基础数据资源系统，以国家基础数据库共建共享为抓手，打破信息壁垒和信息孤岛。”

“人才洼地”，正在被填平

浩瀚宇宙中海量的电磁波信号奔向地球，汇聚到绿树环绕的“中国天眼”。而大数据如同一个无形“天眼”，正吸引越来越多的人才投身其中。

《中国数字经济发展与就业白皮书（2019）》称，中国数字经济吸纳就业能力显著提升。2018年中国数字经济领域就业岗位为1.91亿个，占当年总就业人数的24.6%。因为有大数据这面旗帜，“向黔进”成为时尚，“贵漂”成为潮流，贵州“人才洼地”一点一点被填平。

白皮书显示，2018年贵州数字经济增速和数字经济吸纳就业增速均列全国第一位。 腾讯公司高级执行副总裁汤道生说：“随着数字产业融合越来越深，行业人才不足的问题也越来越突出，调查显示2020年至2025年，信息技术人才缺口呈上升趋势。”

(责编：栗翘楚、杨曦)