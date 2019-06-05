一季度我国原材料工业运行平稳

工业和信息化部近日发布中国一季度原材料工业运行情况。一季度，在中国经济保持总体平稳、稳中有进的大背景下，中国原材料工业开局平稳，行业信心有所提振，市场预期明显改善。

建材业迎来“开门红”

一季度，建材生产保持增长。1-3月份建材行业增加值同比增长11.1%，高于整个工业4.6个百分点。其中，1－3月全国水泥产量3.9亿吨，同比增长9.4%；平板玻璃产量2.2亿重量箱，同比增长6.0%；商品混凝土产量4.1亿立方米，同比增长13.7%。

建材行业经济效益显著增长。1-3月，建材工业规上企业完成营业收入11049.5亿元，同比增长15.3%，利润总额789.8亿元，同比增长13.6%，销售利润率7.1%。其中，水泥行业实现营业收入1798.2亿元，同比增长20.7%，利润246.8亿元，同比增长38.8%；平板玻璃行业实现营业收入187.5亿元，同比增长7.6%。水泥制品、特种玻璃、卫生陶瓷制品、防水建筑材料利润总额同比分别增长39.4%、13.5%、28.9%、26%。

钢材出口好于预期

一季度，钢铁行业整体运行平稳，产能利用率继续保持在合理区间。

——产量同比增长。一季度，我国生铁、粗钢和钢材（含重复材）产量分别为1.95亿吨、2.31亿吨和2.69亿吨，同比分别增长9.3%、9.9%和10.8%，保持较快增长态势。据分析，由于下游用钢行业中房地产、铁路基建、家电等行业均实现较快增长，促进了钢材消费的增长。

——钢材价格小幅回升。一季度，钢材价格呈先降后升态势。截至3月末，钢材价格指数为109.69点，同比增长0.8%，与年初相比增长2.4%。

——钢材出口好于预期。一季度，钢材出口1702.5万吨，同比增长12.6%，出口金额922.1亿元人民币，同比增长8.1%，明显好于预期。

有色金属行业信心提振

在减税降费等相关利好政策的带动下，有色金属市场有所提振。

看价格。3月，铜、铝、铅、锌现货均价分别为49702元/吨、13803元/吨、17166元/吨、22495元/吨，除铅外，价格均较1月时回升了3%左右，有色协会统计的企业信心指数结束连续3个季度的下降，一季度指数较上期提高0.8个百分点。

看生产。一季度，中国十种有色金属产量1370万吨，同比增长6.3%，其中，铜、铝、铅、锌产量分别为205万吨、857万吨、143万吨、131万吨，同比分别增长8.8%、4%、32.6%、-5.1%。

(责编：栗翘楚、杨曦)