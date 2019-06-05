原标题：我国数字经济政策体系将加速成型

《经济参考报》记者近日从相关部门获悉，我国数字经济总框架体系已基本构建，具体政策体系将加速成型。其中，“互联网+”高质量发展的政策体系正酝酿出台。围绕“互联网+”以及数字经济的系列重大工程或接续展开。多省份近日也在密集谋划数字经济新一轮政策布局，抢抓5G机遇谋划打造数字经济高地成重点，在5G领衔下大规模的数字基础设施建设将开启。

数字经济在稳增长、调结构、促转型中已发挥引领作用。数据显示，2018年，我国数字经济规模达到31.3万亿元，名义增长20.9%，占GDP比重为34.8%。2018年，已有广东、江苏、山东、浙江、上海等逾10个省份数字经济规模突破万亿元大关。

记者获悉，中央与地方正密集谋划数字经济新一轮政策布局。加快建立数字经济政策体系成为重中之重。据了解，这一政策体系或包括数字经济整体发展促进政策、规制或治理政策、相关环境政策，以及大数据、人工智能、云计算等数字经济重要行业发展相关政策。

“将重点针对数字经济的发展大环境，数字经济与传统经济的关系，数字经济的监管与规制，数字经济发展所需的公共资源等内容，建立与数字经济发展相适应的公共服务机制。”中国社科院财经战略研究院研究员李勇坚告诉《经济参考报》记者。

其中，“互联网+”高质量发展的政策体系已在加紧研究并酝酿出台。记者从国家发展发改委获悉，加快提升“互联网+”领域关键核心技术创新能力，支持企业探索前沿技术无人区，促进“互联网+”与实体经济深度融合，提升基础设施智能化水平，推动“互联网+”向智能经济演进升级成为施策重点。而工信部等部门也将加强工业互联网、物联网等新型信息基础设施建设，研究制定推动软件产业高质量发展的政策文件，加快发展基础软件、高端工业软件。

中国信通院数字经济研究部主任孙克向《经济参考报》记者表示，与高质量发展的目标要求相比，我国数字经济发展仍存在较大差距，包括低端供给过剩、高端供给不足，特别是高精尖产品和重大技术装备生产不足；高端通用芯片、操作系统等核心技术与世界先进水平相比仍有较大差距。下一步需加快推进核心技术自主创新，例如，要加快集成电路核心技术攻关，做强软件和信息技术服务业等。

值得一提的是，今年还将实施数字经济、“互联网+”等系列重大工程。其中，数字基础设施建设、大数据综合试验区建设、人工智能创新应用先导区将成为主攻方向。地方也在加快部署。浙江省数字经济发展领导小组办公室副主任、省经信厅总工程师厉敏日前透露，今年浙江将深入实施数字经济“一号工程”，组织设立100亿元数字经济产业基金，打造100个“无人车间”、“无人工厂”，扶持100个数字骨干企业，推进100个数字化重大项目。

而5G的迅速推进，则成为各地数字经济发展的重要驱动力。工信部日前宣布将于近期发放5G商用牌照。中国信息通信研究院副院长王志勤表示，预计2020年至2025年，5G将拉动中国数字经济增长15.2万亿元。

多地正在抢抓5G商用机遇，密集部署以5G产业为代表的数字经济新蓝图。

6月3日公布的《天津市促进数字经济发展行动方案（2019—2023年）》指出，力争到2023年，数字经济占GDP比重全国领先。为此，要建设智能化信息基础设施，推动中心城区光纤网络全覆盖，加快建设5G基础设施。浙江省日前提出，到2022年，实现5G相关产业业务收入4000亿元，支撑数字经济核心产业业务收入2.5万亿元。北京市表示，将加快推进5G通信设备智能化制造、设备智能操作系统等一批产业化项目建设，促进数字经济快速发展。

业内认为，在5G领衔之下，更大规模的数字基础设施建设也将启动，多领域数字化转型在即。工信部近日明确表示，将发展数字化先导和支柱产业；加快传统产业数字化升级，研究制定制造业数字化转型发展路线图，聚焦关键共性问题，分类形成并推广一批数字化转型系统性解决方案。

中国电子信息产业发展研究院电子信息研究所副所长李艺铭对《经济参考报》记者表示，预计未来两年内5G将率先实现消费领域数字化水平的提升，通过5G手机的应用和普及，将推动大量消费、出行、娱乐场合的使用。但5G推动行业数字化更为核心和重要，特别是在智能制造等领域。

“未来，对于不同行业、具体企业的数字经济实践，还需要开展一些区域试点和示范项目，形成可操作性强、有代表性、可推广的实践模板；此外，在统计测量、标准制定、数据流通、隐私保护、信息安全等全球数字经济面临的共性问题上，加强与国际同行对话交流，提出更加国际化的方案和政策措施。”李艺铭说。

(责编：庄红韬、杨曦)