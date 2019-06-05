原标题：5G商用加速社会数字化变革

工业和信息化部近日公开表示，我国5G已经具备商用基础，近期将发放5G商用牌照，我国将正式进入5G商用元年。网民表示，5G商用带来的远远不止是速度，而是意味着更深远的变革，这种变革不仅是技术层面的，也是社会结构层面的。

不少网民对“5G速度”充满期待。有网民指出，5G可以给用户带来更高的带宽速率、更低更可靠的时延和更大容量的网络连接。部分网民则更加关注5G将给个人生活乃至整个社会带来怎样的变革。

“只谈下载速度就是对5G的狭隘理解。”网民“卡捷林”说。网民“东原”称：“5G可不是只比4G多一个G。5G是革命性的，和4G比起来，具有超高网速、超低延迟、超广连接的特点，还可以保证终端的低功耗和低成本，智能家居、物联网、智慧城市、智能交通、环境监测都是其应用场景。据高通公司的调查数据，预计到2035年，借助5G提升生产力的产业，将在全球范围内创造12万亿美元的产值，2200万个工作岗位将直接或间接被创造，这也是世界各国和顶尖企业争夺5G控制权的原因所在。”

网民“杨光”指出，5G在应用中具有支持移动和用户泛在两大特性，它的连接和覆盖是无处不在的，这样的特点会为能源、医疗、交通、教育等行业带来颠覆性变化。比如医疗方面。目前，全世界都存在医疗资源分布不均衡的情况。对于那些医疗资源相对缺乏的地区，仅靠加大投资是无法在短时间内将优质医疗资源补充进来的。然而5G可以从智能远程医疗的角度，帮助这些地区全面改善医疗条件。

有网民表示，5G的商用将使创新驱动的作用更加凸显出来，而且在5G商用过程中，本身还会引发新一轮的技术创新和应用发展，这将为我国经济结构转型升级和更高质量的发展奠定坚实的科技基础。

（记者 张小洁 整理）

(责编：庄红韬、杨曦)