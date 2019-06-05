原标题：水利部：打好水旱灾害防御硬仗

科技日报讯 （通讯员火传鲁 记者唐婷）记者从水利部获悉，目前，我国从南到北已经全面进入汛期。南方部分地区3月6日入汛，较往年提前了26天，北方地区于6月1日进入汛期。6月3日，水利部召开全国水旱灾害防御工作视频会议。会议指出，今年水旱灾害防御形势不容乐观，各级水利部门要始终绷紧安全度汛这根弦，坚决打好水旱灾害防御这场硬仗。

据气象部门预测，今年汛期，江淮南部、江南、华南北部降雨较常年明显偏多，梅雨开始时间偏早，梅雨量偏多；长江中下游、淮河、珠江流域西江和北江、福建闽江可能发生区域性较大洪水；黄河上中游、海河南系、第二松花江、辽河等可能发生局地暴雨洪水。全年登陆我国台风个数可能接近常年到略偏多、强度可能偏强。同时，华北和西北等地部分地区可能出现较重夏旱。

如何打好水旱灾害防御这场硬仗？国家防总秘书长、水利部副部长兼应急部副部长叶建春从加强监测预报预警、做好大江大河流域性洪水防御工作、强化水库安全度汛、突出抓好山洪灾害和中小河流洪水防御等方面提出了具体要求。

同样在3日，针对近期新一轮强降雨防范工作，水利部还进行了会商和部署。国家防总副总指挥、水利部部长鄂竟平强调，当前全国已全面进入汛期，各地要全力抓好今年水旱灾害防御各项工作，在强化责任落实、排查消除隐患、精准监测预警、科学调度水工程、做好抢险技术支撑等方面出实招、见实效，确保防洪安全，确保人民生命财产安全。

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