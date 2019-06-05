原标题：美国与中国打贸易战得不偿失

针对美方单方面不断升级贸易摩擦的行为，中国世界经济学会副会长丁一凡在接受经济日报记者采访时表示，中美经贸关系是两国关系的“压舱石”和“推进器”，事关世界繁荣与稳定。美方打出了一套看似威猛但“先伤己，后伤人”的七伤拳，奉劝戒之慎之，不惧陪之斗之。

中国是美国政治极端化的“替罪羊”

“美国当前的政治极端化非常严重。但是美国那么多问题，它不会承认都是自己的，一定要拿外来因素做‘替罪羊’。”丁一凡表示，中国正是美国国内问题的“替罪羊”。

在丁一凡看来，美方挑起贸易战，反映出美国政治精英的一种恐慌。中国经济发展太快，美国一些政客现在已经失去了自信心。近100年里，美国遇到了许多挑战者，但从来没有任何一个挑战者真正有实力能够做到现在这样，而且这个变化发生得这么快。“解释不了中国的发展，只好编故事，正是因为这种恐慌，他们随时会想出一些办法来给中美之间制造更多的矛盾和摩擦，我们未来可能要习惯于中美之间不断出现争执、争端。”丁一凡说。

丁一凡认为，美方不断抛出的“中国强制技术转让论”“中国盗窃知识产权论”等颠倒黑白、混淆视听的谬论，都是为大搞经贸摩擦所找的借口。以知识产权为例，2017年中国已成为第二大国际专利申请国，2018年，中国对外知识产权付费高达358亿美元，是全球第四大专利进口国。

丁一凡表示，美方对中国发动贸易战，“醉翁之意不在酒”，是要利用关税打断以中国为中心的全球生产链。他们认为，中国最近几十年的发展之所以迅猛异常，是因为外国企业的介入使中国变成了“世界工厂”，且外国企业在中国的生产很多是冲着美欧市场来的。如果打断这个链条，外国企业就只能搬出中国。为打掉中国的发展能力，美国不惜“吃点苦头”，暂时委屈一下美国的企业。

“美国与中国脱钩的想法一厢情愿。”丁一凡说，如果美方减少中国对美出口的话，除非经济衰退，需求下降。如果需求上涨，经济复苏，进口一定是增加的，历史观察从来都是如此。

丁一凡认为，新保守主义者在美国现政府中掌握了话语权，他们之所以敢于对中国挑起贸易战，是因为犯了经验主义的错误。他们曾经通过贸易制裁的方法，有效地遏制了前苏联；后来又在与日本的双边贸易谈判中，逼迫日本做出巨大让步。他们陶醉于既往的胜利，并认为可以用同样的手段来对付中国。中国在谈判中表现出的诚意和建设性态度国际社会有目共睹，但美方却将中国的善意视为软弱可欺。

“经济全球化完全改变了当年美国对日本和前苏联的那种强制的优势。美方高估了自己的能力，低估了中国的能力，也低估了中国在全球价值链中的地位。”丁一凡说。

中美经贸摩擦加剧，谁更受伤？

所谓中美“贸易不平衡”的真相是什么？丁一凡认为，中美贸易是典型的发达国家与发展中国家的贸易关系“反了过来”。一般而言，发展中国家向发达国家总是出口初级产品，而发达国家向发展中国家总是出口工业制成品。工业制成品的价格恒定，甚至会上涨，但初级产品的价格从长周期历史来看，是往下走的。初级产品是竞争非常强的市场，所以国际贸易对发展中国家、对生产及出口初级产品国家是不利的。但在中美贸易中，美国卖给中国的都是初级产品，如大豆、粮食、石油、天然气，中国卖给美国都是工业制成品。美国有一些高端工业制成品，但出于各种各样的理由禁止对中国出口。

“美国值钱的产品我们买不到，不值钱的产品想对你出口，以此来拉平你对他的出口，那是不可能的事情。”丁一凡说。

丁一凡认为，增加关税看似给美国政府增添了一定的财政收入，然而，上一轮上调10%关税成本的实际承担者是美国进口企业，而为避免利润被侵蚀，成本自然会向下游企业转嫁。美国对中国进口的需求巨大，中美贸易中有60%左右是中间产品，这些中间产品对于美国的生产消费来说是必不可少的。要想生产出各种中间产品，并保证价格竞争力，需要有庞大和复杂的工业体系支撑，而纵观世界各国，目前只有中国支撑得起。美国企业和中国形成价值链的相互依赖关系是经历了很长时间的，让这些企业突然放弃中国去其他国家重新组建价值链，并不容易。事实证明，贸易战给需要从中国进口的美国企业造成了巨大灾难，一些依赖从中国进口零部件再组装的中小企业甚至被逼破产。

丁一凡表示，作为世界前两大经济体，中美两国相互依赖度非常高。美国经济靠从中国进口廉价商品，维持了低通货膨胀率和较稳定的经济增长。如果打贸易战破坏这种平衡，与中国“脱钩”，美国就会失去享受了多年的“低通胀高增长”局面。2018年以来，美国对华出口下降幅度很大，而中国对美出口却创了历史纪录。这说明，美国企业从中国进口有某种刚性。相反，中国从美国进口的天然气、石油和大豆等产品可替代性很强。因此，美国与中国打贸易战是得不偿失的。美国企业出口少了，生产少了，经济增长就会下降；反之，中国企业得不到从美国进口的技术产品，就必须增加投资，扩大替代美国进口的生产，中国的经济增长会因此而增加动力。

中国有底气应对挑战

“现在美国经济复苏，看起来指标都好，失业下降，经济增长很快，表面一派繁荣，但背后隐藏着非常大的隐患。”丁一凡举例说，能源消耗是一个十分明显的指标。从GDP来看，美国如今的GDP较10年前增长5万亿美元，但是2017年能源消耗的水平仍然低于2007年的最高水平。制造业复苏要伴随着能源消耗的增长，如果能源消耗没有增长，甚至在下降，那么这种增长的答案只有——全都是泡沫，就是数字。

5月10日，美方正式宣布对2000亿美元中国输美商品加征25%关税。丁一凡认为，下一步，如果对所有中国输美商品都加征关税，直接后果就是美国通货膨胀率大幅上涨，美联储将不得已快速提升利息。这是华尔街特别担心的，因为这将立即造成美国市场的流动性短缺，然后将导致下一轮金融危机，并且其危险性将远远超过2008年国际金融危机。但是，美国政府手里掌握的用来对付危机的工具远远少于2008年，无论是财政还是货币，美国都没有太大的回旋余地。而2008年以来，中国经济的表现可谓一枝独秀。丁一凡说，我们不否认贸易战将对中国产生一定影响，但从中长期来看，我们是有能力承受的。

“中国经济稳中向好，我们有近14亿人口的庞大市场，有最完备的工业体系，中国政府有强大的组织能力，中国人民团结一致，这都是我们的底气。”丁一凡认为，对中国来说，最重要的就是做好自己的事情，保持经济持续健康发展的良好态势。（经济日报·中国经济网记者 熊丽 ）

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