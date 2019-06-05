诺贝尔经济学奖得主批评美国关税政策

新华社华盛顿6月3日电 （记者刘阳）2008年诺贝尔经济学奖得主保罗·克鲁格曼3日撰文批评美国关税政策，认为美国挥舞关税大棒是“不负责任”的行为。

《纽约时报》网站当天刊发的这篇文章说，美国关税政策明显违背了国际规则，将摧毁许多制造业工作岗位，伤害美国农民利益，令美国民众生活水平下降。

克鲁格曼表示，人们期待美国作为世界第一强国能够树立可靠和负责任的形象。然而，随着使用关税手段对其贸易伙伴施压，美国已经抛弃了这份责任感。

克鲁格曼还说，历史上，美国每每以保护自身利益为由对外国商品加征关税，到头来反而伤及自身利益。20世纪30年代，美国政府就曾承诺加征关税能推动经济繁荣，但现实并非如此。如今，美国政府再次肆意威胁多国加征关税是不负责任的表现。

《 人民日报 》（ 2019年06月05日 16 版）

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