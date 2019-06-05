商务部：预计水果价格将逐步回落至合理区间

人民网北京6月5日电 （栗翘楚）近期由于部分水果价格出现一定幅度上涨，引发消费者和舆论关注。对此，商务部市场运行和消费促进司负责人5日发表谈话指出，今年个别水果价格受短期供求变化、天气等因素影响波动幅度较大，预计后期价格将随着应季水果批量上市逐步回落至合理区间。

该负责人指出，近期随着气温回升，应季水果上市量逐步增加，多种水果价格呈回落态势。据了解，近期山东樱桃、河北香瓜和油桃、广东荔枝等正在批量上市，多地水果价格普遍显著回落。以北京新发地批发市场为例，6月4日红灯樱桃、京欣西瓜、妃子笑荔枝平均批发价格分别为每公斤23元、2.6元和16元，较五月初价格分别回落48.9%、46.9%和42.4%。

该负责人表示，我国是水果第一生产大国和消费大国，2018年全国水果总产量约2.57亿吨，进口水果约552.7万吨。我国水果生产品类丰富，产需大体平衡，常年生产供应有保障，完全能够满足国内消费者的需求。商务部将继续加强市场监测，指导各地积极推动产销衔接，切实保障水果蔬菜等生活必需品的市场供应。

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