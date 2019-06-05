美国农民信心降至近三年来最低

新华社华盛顿6月4日电（记者许缘）美国普渡大学和芝加哥商业交易所集团4日发布的数据显示，由于对中美经贸摩擦升级和经济前景担忧加剧，5月份美国农民信心暴跌至近三年来最低水平。
“普渡大学-芝加哥商业交易所农业经济晴雨表”是基于对美国400家农业生产者调查得出的月度农业生产者信心指数。5月份该指数环比下滑14点至101点，创2016年10月以来最低值。
该指数大幅下滑主要是因为反映农民对当前和未来经济状况看法的现状指数和预期指数双双下滑。此外，反映农民大规模投资意愿的大农场投资指数也环比下降11点至37点，创2015年秋季有可比数据以来最低值。
普渡大学商业农业中心主任詹姆斯·明特特表示，中美经贸谈判存在诸多不确定性，美国农民因此面临艰难选择。此外，美国中西部和东部平原大部分地区遭遇暴雨和洪灾，极端天气或导致玉米和大豆等农作物收成下降。
中国是美国最重要的农产品出口国之一。受中美经贸摩擦影响，美国对中国农产品出口大幅下降。美国大豆协会等行业组织已多次警告，美国升级经贸摩擦将使农民沦为牺牲品。
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