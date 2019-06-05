科创板上市委举行首次会议三家企业悉数“过会”

人民网北京6月5日电（吕骞）微芯生物、安集微电子、天准科技3家企业有望成为首批登陆科创板的企业。上海证券交易所5日晚间发布的公告显示，科创板股票上市委员会2019年第1次审议会议审议通过上述三家企业的首发申请。

根据制度安排，科创板的发行上市审核要经过受理、审核问询、上市委审议、证监会注册、发行上市等5个环节。

其中，上市委审议会议是重要环节。上市委主要侧重于对上交所发行上市审核机构出具的审核报告及发行上市申请文件进行审议，就审核报告的内容和发行上市审核机构提出的初步审核意见充分讨论后进行合议，按照少数服从多数的原则，形成同意或不同意发行上市的审议意见。

按照相关规定，上交所将结合上市委审议意见，出具同意发行上市的审核意见或者作出终止发行上市审核的决定。上交所如作出同意发行上市的审核意见，将按程序报送证监会履行发行注册程序；作出终止发行上市审核决定的，将按规定终止发行上市审核程序。

招股说明书显示，这三家企业分属创新药、高端半导体、人工智能行业。微芯生物的主要产品是自主研究发现与开发的新分子实体且作用机制新颖的原创新药，包括肿瘤、代谢疾病和免疫性疾病三大治疗领域。安集微电子主营业务为关键半导体材料的研发和产业化，产品包括不同系列的化学机械抛光液和光刻胶去除剂，主要应用于集成电路制造和先进封装领域。天准科技主营产品为工业视觉设备，包括精密测量仪器、智能检测装备、智能制造系统和无人物流车。

在上交所发布的审核意见中，上市委还要求微芯生物补充披露未来是否存在亏损的较大可能性，并要求天准科技就存货、与可比公司的产品和技术基础存在的差异作补充披露。

上市委会议提出问询的问题也围绕财务状况和核心技术展开。

针对微芯生物，上市委要求发行人代表结合2019年生产经营情况以及未来产品开发和销售预计情况、研发项目和在建工程预计完成情况、深圳坪山生产基地用房土地使用权取得成本、代建成本预计情况等，说明发行人未来是否存在亏损的较大可能性。

针对安集微电子，上市委提到，报告期内，发行人的研发费用占营业收入比重均超过20%，主要由人力成本、物料消耗、折旧与摊销等构成，其中，在研发费用中的折旧和摊销占到发行人总折旧摊销的70%左右。截至2018年12月31日，发行人及其子公司拥有授权发明专利190项，但均为2014年及之前取得。

上市委要求发行人代表进一步说明，研发费用中的折旧摊销占公司总折旧摊销金额比较高的合理性？是否存在将实际生产用设备折旧计入研发费用，从而导致毛利率虚高的情形？以及研发费用的加计扣除数与实际归集的研发费用存在较大差异的原因及合理性。

此外，上市委还要求安集微电子说明光刻胶去除剂和CMP抛光液产品的相关性，是否有副产品并取得相关环保部门的批准。

针对天准科技，上市委提到，发行人行业定位为机器视觉行业，视觉传感器是整个机器视觉系统信息的直接来源，是机器视觉行业的关键要素，但发行人报告期内未使用自产传感器。对此，上市委要求天准科技补充说明自主研发的视觉传感器产业化生产存在哪些困难和不利因素，未来是否仍将采用外购核心零部件的经营模式，并要求其补充披露行业分类和产业链定位的准确性，产品技术基础与可比公司是否存在重大差异等。

此外，上市委还要求发行人代表说明获得苹果公司及其供应商订单的稳定性，是否存在对发行人产品的需求上限，发行人玻璃及其他结构件检测装备是否存在其他供应商，发行人的产品是否存在被替代的风险，上述产品的后续研发能力。

(责编：曹昆)