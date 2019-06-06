原标题：商务部回应果价波动 应季水果上市将促价格回落

6月5日，商务部市场运行司负责人就近期水果价格波动问题发表谈话时指出，我国是水果第一生产大国和消费大国，水果生产品类丰富，产需大体平衡。4、5月是水果供应的淡季，价格通常会出现季节性上涨。近期随着气温回升，应季水果上市量逐步增加，多种水果价格呈回落态势。

该负责人指出，今年水果价格，特别是苹果、梨等品种受短期供求变化、天气等因素影响波动幅度较大，预计后期价格将随着应季水果批量上市逐步回落至合理区间。商务部将继续加强市场监测，指导各地积极推动产销衔接，切实保障水果蔬菜等生活必需品的市场供应。

据了解，近期山东樱桃、河北香瓜和油桃、广东荔枝等正在批量上市，多地水果价格普遍显著回落。（记者 王文博 北京报道）

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