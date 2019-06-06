原标题：IMF：中国2019年经济增长预计为6.2%

6月5日，国际货币基金组织（IMF）工作人员结束对中国的磋商访问后在京表示，由于与贸易紧张局势有关的不确定性依然很高，预计2019年和2020年的增长率将分别降到6.2%和6.0%。到目前为止，已宣布的政策刺激足以使中国经济增长在2019-2020年稳定下来。如果关税不进一步提高，经济增长不显著放缓，就不需要进一步放松政策。

IMF预计，随着中国经济走上更可持续的增长路径，增长率到2024年预计将逐渐放缓至5.5%。2019年，总体通胀预计将因食品价格上涨而升至2.3%。

IMF对中国此前取得的进展表示赞赏。IMF认为，在加强金融监管、减少监管套利和改善金融监管制度框架方面开展的协同工作已促使信贷增长和企业债务下降。

中国过去几年在减少外部失衡方面也取得了可喜的进展，2018年的外部头寸基本符合中期基本面。提高汇率灵活性和改善外汇市场运作均有助于金融体系应对资本流动波动性加剧的情况。2018年，人民币汇率水平合理。

讨论还认为，中国结构性改革的进展促使经济更加开放、市场发挥更大作用。这种结构性改革能继续提高生产率和长期增长率。放开产品和劳动力市场，进一步开放服务部门，将增强竞争和灵活性，使中国能够进一步从全球化中受益。

在华磋商的两周时间内，IMF还与中国有关部门讨论了在贸易紧张局势加剧的环境下为经济提供支持，同时继续推动经济从高速增长转向高质量增长的政策应对。

该组织给出了以下建议：

一是中国提高汇率灵活性，以促进对新的外部环境作出调整。如果贸易紧张局势进一步升级，给经济和金融稳定造成风险，有必要实施一些额外的政策放松措施。

二是今后要全面落实已宣布的监管改革，并继续推进结构性监督改革。

三是通过实施更具累进性的税收体系增强社会保障体系，抑制过度的家庭储蓄并促进消费，从而防止外部失衡再度出现。

四是应继续推进国有企业改革，通过实行国有企业的预算硬约束和取消对这些企业的隐性担保，来实现竞争中性。

国际货币基金组织亚洲及太平洋部副主任 Kenneth Kang在发布会上表示，全球经济将得益于一个更加开放、稳定、透明和基于规则的国际贸易体系。应该尽快化解贸易紧张局势。（记者 周武英 北京报道）

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