原标题：我国大数据产业进入加速发展期

中国信息通信研究院云计算与大数据研究所所长何宝宏

中国通信标准化协会理事长奚国华

工业和信息化部总经济师王新哲

为深入落实国家大数据战略，推动大数据产业交流与合作，展示我国大数据产业最新发展成果，6月4日至5日，由中国信息通信研究院、中国通信标准化协会主办，大数据技术标准推进委员会承办的“2019大数据产业峰会”在北京召开。

据了解，本次峰会引起了大数据领域及相关行业的广泛关注，会议现场参会者超过3000人。多位政府官员、学者专家表示，大数据是新时代的“数字宝矿”，是当今世界最有价值的战略资源之一。全球大数据正进入加速发展时期，我国的大数据发展也步入快车道，必须深入推动大数据与实体经济相结合，发展壮大以数据为关键要素的数字经济。

王新哲：

工信部六举措推动大数据产业发展

工业和信息化部总经济师王新哲指出，大数据与5G、云计算、人工智能、工业互联网等新一代信息技术结合，从根本上改变了经济发展的模式，重塑了全球产业链分工。

近年来，我国大数据产业蓬勃发展，产业发展日益壮大，融合应用不断深化，数字经济量质提升，对经济社会的创新驱动、融合带动作用显著增强。与此同时，我国大数据产业发展还存在原创性的技术和产品不足、数据开放共享水平较低、数据安全管理较为薄弱等困难和挑战。

王新哲表示，作为产业发展主管部门，工信部将扎实推进大数据战略，深入推动大数据与实体经济融合发展，加快发展壮大以数据为关键要素的数字经济，为促进我国经济实现高质量发展提供重要支撑和保障。今后将重点抓好六个方面工作：

一是完善网络设施，夯实发展基础。持续深入实施网络提速降费，推进全光网络建设和4G深度覆盖，全面部署IPV6。近期发放5G商用牌照，推动5G商用。加快推动工业互联网创新发展。积极部署人工智能、车联网等新型基础设施建设。

二是推动协同创新，增强发展活力。加强政产学研合作，共同攻关大数据关键技术，培育面向大数据的开源软件生态体系。推广大数据优秀产品和解决方案，形成一批垂直领域成熟的大数据解决方案。

三是深化融合应用，拓宽发展领域。鼓励企业加强内部数据资产管理，加快建设集约、开放的大数据平台。推动工业大数据在全生命周期和全产业链的创新应用，加快产业数字化进程。

四是构建支撑体系，优化发展环境。加快标准体系建设，建立企业数据治理能力的评估体系。支持产业联盟、行业协会等组织搭建公共服务平台。鼓励各类金融机构开发适合大数据产业发展的金融产品和服务，支持大数据企业在科创板上市。

五是增强安全保障，促进健康发展。完善个人信息保护、数据安全防护等制度。强化网络基础设施安全管理，提高网络数据的完整性、安全性、可靠性。加强数据安全保护技术能力建设，推进数据脱敏、安全多方计算等技术研发和应用。

六是加强国际合作，推动开放发展。加快大数据领域开放进程，鼓励跨国公司、国外机构等在华设立技术研发机构，支持国内企业与国际优势企业加强研发合作。结合“一带一路”倡议，推动建立大数据关键技术研究、开放共享、标准规范、产业发展等国际合作机制。

奚国华：

大数据发展进入快车道

中国通信标准化协会理事长奚国华表示，当前全球大数据正进入加速发展的时期，技术产业应用创新不断迈向新高度，我国大数据发展也正在快车道上不断前行。我国在发展大数据上有其特点，主要体现在以下四点：

其一，党和政府高度重视，没有一个国家能像中国这样把发展大数据上升为国家战略，并持续深入推动。这种持续性的方向引导和顶层设计，使我国在大数据发展规划布局、政策支持、资金投入、技术研发、创新创业等方面均走在了世界的前列，尤其是在应用市场上。

其二，数据资源内容丰富。人人互联向万物互联的格局形成，新形态不断出现，零售、医疗、交通、能源等率先沉淀大数据资源。据国际研究机构预测，到2020年，中国数据总量将会超过8万亿GB，占全球数据总量的比例达到20%左右。

其三，技术产业快速壮大。我国大数据软硬件自主研发能力正在提升，新兴专业化大数据企业创新活跃，我国独有的大体量应用场景和多类型实践模式，促进了大数据领域技术创新能力处于国际领先地位。

其四，融合应用蓬勃发展。无论是从新增企业数量、融资规模还是应用热度来说，与大数据结合紧密的行业正在从传统的电信业、金融业扩展到健康医疗、工业、交通物流、能源、教育文化等行业，应用脱虚向实趋势明显。

奚国华指出，我国大数据产业的发展离不开政产学研用各方通力配合，要重点完成以下三个方面的工作：

第一，着力加强攻关核心技术。必须抓住重点领域、关键环节和核心问题，找准着力点和突破口，要构建具有核心技术自主权的大数据产业链，形成自主可控的大数据技术架构，提高关键核心技术的自主研发能力，有效破解制约产业发展的瓶颈。

第二，着力推进数据资产管理。社会各界对数据应用背后的管理还不够重视，数据质量低、“数据孤岛”普遍存在，数据安全管理不到位，数据流通共享不畅的问题成为困扰大数据应用往前发展的障碍，为此，各方面都需要像重视实物资产一样重视数据资产的管理，为实现数据价值的持续释放打好基础。

第三，着力深化大数据行业应用。当前大数据行业中的应用主要表现在数据处理、用户画像以及企业管理效率优化等方面，下一步应重点推动大数据在更深层次与实体经济的融合，这需要鼓励大数据技术企业不断提升大数据平台和应用的可用性和操作便捷程度，优先支持面向各应用行业的产品、服务和解决方案的开发，简化大数据底层繁琐复杂的技术，方便大数据行业的部署。

何宝宏：

大数据发展进入新阶段

在对《大数据的风向-2019》进行深入行业解读时，中国信息通信研究院云计算与大数据研究所所长何宝宏表示，可以判断的是，整体科技，尤其信息产业进入了滞胀期，这对于大数据从业者来说反而是个埋头思考和做事的机会。

何宝宏认为，数据是未来最重要的战略资源，但与此同时，它要成为战略资源还需要具备技术条件和应用条件。如今，数据的属性和来源正在发生变化，我们对于数据的关注点也在变化。谈论大数据的时候，关于风险、道德、管理方面的问题越来越多，这是技术发展的普遍规律，也表明我们的大数据发展进入了一个新阶段。

数据资产方兴未艾，但何宝宏指出，我们只是认识到数据是资产，还不知道如何把数据变成资产和机会。为适应数据流通的需要，多方安全计算技术已经趋于成熟，需要有新的技术解决流通的问题。数据流通有很多难题，包括数据质量、价值和安全规范等方面，要解决这些问题需要很漫长的过程。“数据是大宗商品，可能是迄今为止唯一的还没有变成大宗商品的大宗商品，这是最大的大宗商品，也可能会变成期货、衍生品，但毫无疑问我们要做的事情太多了。”何宝宏说。

他认为，我们正在从高估大数据的短期影响到低估大数据的长期影响。隐私保护、数字资产化等的技术化工具是机会。大数据基础性技术已经趋于稳定，持续性创新还在继续，数据内部分工刚刚萌芽，整个数据产业处于初期阶段，数据在垂直行业应用才刚刚起步。（记者 张汉青 北京报道）

(责编：庄红韬、杨曦)