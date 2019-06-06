原标题：美科技巨头或集体遭遇反垄断调查

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美国众议院司法委员会6月3日宣布，将对脸书、谷歌和其他科技巨头就反垄断问题进行“自上而下”的调查。消息一出，美科技巨头的股票价格应声大跌，一夜损失1700亿美元。

科技巨头“非凡权力”遭反垄断调查

在美国国会发起对科技巨头反垄断调查的同时，美国监管部门已启动了对科技巨头的调查工作。美国联邦贸易委员会（FTC）和司法部确定了反垄断调查的分工，在初始阶段，FTC负责调查亚马逊和脸书，司法部负责调查苹果和谷歌。

美国国会和监管部门联手发起调查，意味着特朗普政府向调查科技巨头的反竞争行为迈出了重要和实质性的第一步。调查人员将记录竞争问题，分析科技巨头是否滥用权力，并研究可能解决这些问题的新立法。

美众议院司法委员会称，少数公司在商业、通信和在线信息方面拥有“非凡的权力”，在市场上占据不公平的竞争优势。司法委员会反垄断小组委员会主席大卫·西西林说：“我们经济中垄断力量的增长是我们今天面临的最紧迫的经济和政治挑战之一。经历了40年反垄断执法不力及对反垄断案件的司法敌意，国会必须介入，以确定现有法律是否足以解决平台看门人的权力滥用行为，或者我们是否需要新的立法。”

以科技股为主的纳斯达克综合指数周一收盘下跌1.6%，盘中一度跌去2%。FAANG（脸书、苹果、亚马逊、奈飞和谷歌母公司字母表）市值盘中一度蒸发1700亿美元。脸书股价重挫7.5%，盘中一度跌超9%；字母表下跌6.11%，市值损失大约500亿美元，创1月3日以来最低收盘价；亚马逊股价收跌4.64%，苹果股价收跌1%。

大型科技公司一直是投资者和对冲基金的投资组合宠儿。华尔街一直以来在很大程度上忽视了美国国会和执法部门的任何监管威胁，但这种状况似乎正在改变。

美国为何此时提出加强监管

多年来，欧盟一直对美国科技巨头的巨大权力发出警告，并对谷歌的反竞争行为实施巨额罚款。美国似乎并不热衷于监管，相反，还对欧盟的行动发出严厉指责，称欧盟的行为是重商主义表现。监管往往被美国视为创新的抑制因素，而美国科技公司的卓越创造力和发展，往往归功于该国监管环境的松懈。

但为什么美国现在突然之间升高了对科技巨头实施监管的调门？合理的答案可能是美国政治。最近，一些美国著名的民主党人，特别是2020年总统参选人伊丽莎白·沃伦，一直在大声疾呼打破科技巨头的垄断，以阻止其损害消费者利益。

在过去几年，一系列事件激起了美国公众对科技巨头的担心，对其加强监管的呼声越来越高。脸书因允许剑桥分析公司收集超过8000万用户的个人信息，为此而接受国会调查；谷歌则因有报道称其未能披露可能导致多达50万用户私人信息泄露的严重安全漏洞，而关闭社交网站。鉴于人们普遍怀疑硅谷的自由主义倾向，共和党人也想藉由对科技巨头的强硬态度争取民众支持。

沃伦在最近提出的拆分科技巨头的建议中表示：“我们必须确保今天的科技巨头不会挤出潜在的竞争对手，扼杀下一代伟大的科技公司。”她指出，美国科技巨头使用兼并和专有市场来限制竞争。亚马逊、苹果、谷歌、脸书和微软等5家科技巨头在过去10年中，兼并了436家公司，几乎没有受到任何反垄断审查。脸书甚至开发了一个应用程序，寻找它可以购买或杀死的竞争对手。

最近饱受虚假视频残害的美国国会众议院院长佩洛西直言，科技巨头“自我监管的时代结束了”。

对科技巨头实施监管并不容易

对科技巨头实施监管的势头尽管汹涌，但《麻省理工技术评论》3日刊文指出，对科技巨头进行反垄断调查并非易事，原因有三：

科技巨头通常提供免费服务。美国垄断法主要关注垄断者是否通过提高价格和限制市场投资来伤害投资者。像脸书和谷歌这样的企业在涉及隐私等方面肯定不是典范，但他们为消费者提供了大量免费的服务，并在研发方面投入了大量资金。虽然这不意味着他们滥用市场力量——比如以推高价格方式操纵搜索结果——而不会受到制裁，但很难证明他们在法律范围内已广泛地侵害了消费者。

科技巨头不像公用事业那样的“自然垄断”。竞争对手面临的问题是克服支撑大型科技公司成功的“网络效应”。像亚马逊这样的服务对买家具有吸引力，因为买家知道他们会在其平台上找到大量卖家。随着越来越多买家的涌入，更多的卖家会想加入。这无疑会阻碍竞争，但这并不违法。

科技巨头主导数据收集，并利用洞察力提供更多免费服务。大量客户使用他们的产品意味着科技巨头可从有用的数据滚雪球中受益，然后，越来越多的数据被用于定制吸引更多客户的新服务。在人工智能时代，这个周期更加强大，它依赖于处理大量数据的功效。

这篇文章指出，这些原因不会阻止调查的进行，监管机构或可从上世纪90年代对微软的调查案中获得启发。美司法部起诉微软，要求其停止将IE浏览器和占主导地位的Windows操作系统进行捆绑，虽然司法部的努力以失败告终，但惨烈的法庭战争损害了微软的声誉，并遏制了其反竞争的本能。历史或会在互联网时代重演。（冯卫东）

(责编：栗翘楚、杨曦)