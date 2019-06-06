多部门：推进债转股市场化法治化 增加民企比重

人民网北京6月6日电（记者李楠桦）“经过多方面探索努力，债转股工作已经形成了市场化法治化的推进机制，取得了积极成效，接下来要推动市场化法治化债转股在稳增长、防风险、促改革中发挥更大作用。”国家发改委副主任连维良在5日举行的国新办例行吹风会上介绍。

数据显示，截至2019年4月末，债转股签约金额已经达到2.3万亿元，投放落地9095亿元。已有106家企业、367个项目实施债转股。实施债转股的行业和区域覆盖面不断扩大，涉及钢铁、有色、煤炭、电力、交通运输等26个行业。

连维良强调，本轮转股对象企业、转股债权、转股价格和条件、资金筹集、股权管理和退出等都是由市场主体自主协商确定的，政府不拉名单不搞拉郎配，政府的作用是为市场主体创造适宜的政策环境。未来将支持实施机构选择更多符合条件的民营企业开展债转股。

债转股规模大幅上升

企业杠杆率持续下降

随着供给侧结构性改革和“去杠杆”政策持续推进，作为妥善化解存量风险，有效控制增量风险，切实降低杠杆率的重要手段，债转股被寄予了厚望。

连维良表示，随着各项工作的逐步深入，市场化法治化债转股工作在稳增长方面取得了积极成效，企业杠杆率持续下降。

据统计，截至2018年末，我国总体杠杆率为249.4%，比2017年末降低1.5个百分点。2018年末，国有企业平均资产负债率64.7%，较2017年末下降1个百分点。

值得注意的是，为了推进债转股市场化法治化，2018年7月，央行定向降准释放5千亿资金。定向降准后的实际成效如何？

中国人民银行金融稳定局负责人黄晓龙给出了答案。据介绍，央行决定定向降准后，商业银行积极响应，无论是债转股的规模，促进企业公司治理抑或是带动社会资金都体现良好势头。

黄晓龙指出，具体从以下五方面体现：一是定向降准后，债转股规模大幅提升，新增5080亿元。

二是定向降准后，大型银行和股份制银行带动作用明显。

三是定向降准后，帮助民营企业缓解融资难问题上，力度进一步加大。

四是定向降准后，商业银行对参与债转股企业公司治理起积极作用。

五是社会资金参与市场化债转股的积极性提升，银行系债转股实施机构通过设立私募基金子公司、与产业基金和地方政府合作等方式，积极拓展募资渠道。

以市场化法制化防范风险

兼顾企业纾困与银行化险

债转股对象企业一般存在一定的财务风险，因此银行和实施机构在参与债转股时也面临一些风险。如何防范此类风险成为监管部门的关注重点。

银保监会统计信息与风险监测部负责人刘志清指出，作为监管部门，在政策设计和实施中始终高度重视金融风险的防范化解工作。

他认为，防范化解债转股潜在风险应具体做到以下几点：一是严格坚持市场化法治化原则，二是明确债转股对象；三是坚持风险隔离，严防利益冲突和利益输送；四是注重标本兼治，防范道德风险；五是持续加强风险分析和监测。

国家金融与发展实验室特聘研究员蔡浩向人民网记者具体指出，银行在参与债转股的同时，第一应建立风险防范机制，在银行和具体实施机构间建立防火墙，避免风险向银行传导。第二要建立合理收债和定价机制，可在第三方评估机构的评估下，采取协议、公开竞价等方式为债权定价，通过净值或参考二级市场报价的方式对转股价格进行定价，以规避道德风险、市场风险和利益输送问题。

“总的来说，市场化债转股缓释了企业风险，也保全了银行资产质量，实现了企业纾困与银行化险的双赢。” 刘志清如是说。

24个民企债转股项目落地

将带动更多民企开展债转股

市场化法治化债转股在减少企业负债、降低财务成本的同时，有利于增强企业资本实力，推动完善企业治理结构。多位监管层人士表示，支持实施机构按照市场化法治化原则，可以选择更多符合条件的民营企业开展债转股。

据连维良介绍，下一步肯定会增加民营企业债转股的比重。民营企业参与债转股有两个层面，一方面，民营企业本身债转股。另外一方面，民营企业参与国有企业的债转股。

他透露，目前已有24个民营企业自身债转股项目落地，其中不乏成功案例。如远兴能源、南京钢铁等民营企业通过债转股减轻了企业短期的偿债压力，完善了治理结构，使企业呈现出良好的发展前景。民营企业参与国有企业债转股也有许多成功的案例，例如沙钢、德龙钢铁等。“他们分别控股了重整之后的东北特钢和渤海钢铁。”

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