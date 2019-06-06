国际时评：维护全球战略稳定 促进世界和平发展

6月5日，中国国家主席习近平与俄罗斯总统普京共同签署并发表了《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于加强当代全球战略稳定的联合声明》。这是2016年以来中俄两国元首再次就战略稳定问题发表联合声明，向世界发出反对单边主义、维护全球战略稳定、维护多边主义和国际秩序的时代强音。在百年未有之大变局下，这一声明具有重要现实意义和深远历史意义。

一是继往开来，彰显中俄新时代全面战略协作伙伴关系新内涵。今年是中俄建交70周年。两国关系经受住国际风云变幻考验，日臻成熟、稳定、坚韧，并成为互信程度最高、协作水平最高、战略价值最高的一对大国关系。中俄关系不仅已成为新时代两国发展振兴的“助推器”，更是国际和平稳定的“压舱石”。中俄之间的全面战略协作伙伴关系绝不是权宜之计，而是双方基于两国根本利益所作出的战略抉择，不会因外部因素影响而动摇。习近平主席此次与普京总统发表该联合声明，强调中俄深化战略互信，加强战略协作，坚定维护全球和地区战略稳定，具有重要的里程碑意义，不仅标志着中俄关系已站在新的历史起点上，而且赋予中俄战略协作新方向、新内涵。

二是勇于担当，为维护全球战略稳定注入正能量。世界正处于大发展大变革大调整时期，和平与发展仍是时代的主题，人类正日益成为休戚与共的命运共同体。但是，近年来冷战思维沉渣泛起，单边主义、霸凌主义愈演愈烈。个别国家为谋求绝对安全，竭力渲染大国竞争并不断毁约、退群，对国际军控与安全体系构成严重冲击，导致地区热点问题持续升温，战略平衡与稳定受到严重威胁。覆巢之下无完卵。在此背景下，中俄两国领导人直面问题，直指破坏国际战略稳定的一系列消极举措，提出了加强战略稳定、维护多边军控体系、政治解决防扩散热点问题的“中俄思路”。中俄携手维护全球战略稳定，绝不是谋求一己私利，更不是走结盟对抗第三方的老路，而是为了维护以国际法为基础的国际秩序，维护国际和地区的和平安全，维护国际社会的共同利益。

三是着眼未来，为推进新疆域全球安全治理增添新动力。近年来，科学技术发展呈加速态势，有力促进了各国经济社会发展，人们生活的前景从未如此美好。但是，科技发展也是一把双刃剑，网络、外空、人工智能等新兴技术的军事应用将改变传统战争形态、降低战争门槛，不仅会对国际安全造成深远影响，也带来一系列法律和伦理道德问题，日益引起国际社会关注。中俄两国一向主张科技最大程度用于和平发展，反对外空、网络武器化和军备竞赛，提出了谈判相关国际法律文书的倡议，受到绝大多数国家的肯定和支持。此次发表的声明倡导加强预防性军控外交，主张“国际社会以联合国为平台，研究科技发展成果对国际安全可能造成的影响及其法制化规范”，体现了中俄两国领导人对全人类负责、对下一代负责的博大胸怀和远见卓识。

当前，人类和平发展正面临难得的机遇，也面临一系列严峻挑战，任何国家都不可能独善其身。维护以联合国为核心的多边体系，维护二战以来形成的国际秩序，推进新疆域国际治理，符合国际社会的共同利益，也是国际社会的共同责任。中俄两国已经并将继续为此作出不懈努力。希望个别大国早日迷途知返，不要在退约、退群的修正主义道路上越走越远。希望所有爱好和平的力量行动起来，共同形成维护全球战略稳定、维护国际和平与安全的强大历史洪流。

《 人民日报 》（ 2019年06月06日 03 版）

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