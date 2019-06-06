去年全国保障性安居工程财政支出7372亿元

本报北京6月5日电 （记者李丽辉）财政部公布的数据显示，2018年全国保障性安居工程财政支出7372亿元，同比增长46.4%。支持棚户区改造开工626万套，完成30万套公租房配套基础设施建设，完成农村危房改造190万户。

2018年，中央财政一般公共预算安排用于保障性安居工程的补助资金达2442亿元。其中，补助城镇保障性安居工程2176亿元，占89.1%；补助农村危房改造266亿元，占10.9%。聚焦支持重点，在集中支持建档立卡贫困户等四类重点对象危房改造的基础上，进一步加大对深度贫困地区的支持力度，优先安排“三区三州”等深度贫困地区危房改造任务，提高对深度贫困地区省份的户均补助。

2019年，财政部将积极协同有关部门进一步完善住房市场体系和住房保障体系，多措并举改善城乡群众居住条件。

《 人民日报 》（ 2019年06月06日 04 版）

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