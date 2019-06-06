人民日报钟声：关了自家的门，堵了大家的路

法国科学家巴斯德有句名言：“科学无国界，它是属于全人类的财富，是照亮世界的火把。”然而，一些美国政客却要背道而驰：仿佛科学的边界任由他们划定，创新的成果只能由他们独享。

“我希望美国通过竞争获胜，而不是把更先进的技术拒之门外！”美方信誓旦旦的话音刚落地，就祭出科技霸权主义大旗，以所谓的“国家安全”为由，禁止中国高科技企业参与美国的电信设备尤其是5G设备网络建设，甚至列入出口管制的“实体清单”。

“欢迎中国留学生赴美留学。”美方鼓励人文交流的承诺余音未了，就毫无根据地对正常的中美人文交流进行限制、设置障碍，甚至编造理由、罗织罪名，直接解雇华裔科学家，并粗暴关闭其实验室。

“美国将在人工智能领域与世界其他国家开展合作”，美方一边发布科技合作的倡议，一边却对国际分工协作横加干涉。据美国媒体报道称，2018年底美国公布14类限制出口技术清单，大部分涉及人工智能技术。

口口声声标榜“开放创新”“自由竞争”的美国，明里暗里正在对正常的学术交流和科技合作痛下黑手。不择手段地发动“科技冷战”、竖起“数字铁幕”，把美国某些政客们自相矛盾、言行相诡、表里不一的真面目暴露无遗。

众所周知，二战后美国推动构建的国际秩序，核心理念是以制度和规则为基础，推动商品、人员、资本、技术等要素自由流动。然而，一些美国政客用赤裸裸的霸凌行径颠覆了这套规则体系。在科技领域，奉行弱肉强食、赢者通吃，不允许自己的科技霸权地位受到任何挑战，企图牢牢占据产业链顶端，获取丰厚的技术垄断暴利，压迫后发国家继续处于产业链底层。

只许美国创新，不让别国进步，这简直是强盗逻辑！作为人类共同财富的科学技术，是全世界科学家们相互学习、彼此借鉴、接力传递、共同创造的成果。无论是寻求经济发展的新动力，还是应对环境污染、气候变化、疾病瘟疫等重大挑战，都有赖于全球科学家们的共同努力。特别是在经济全球化深入发展的今天，创新资源在世界范围内加快流动，各国经济科技联系更加紧密，任何一个国家都不可能仅仅依靠自己的力量解决所有创新难题，美国也不例外。

不拒众流，方为江海。创新要聚四海之气、借八方之力。二战前后，一批欧洲的科学家辗转来到美国，为创新发展做出卓越贡献；今天硅谷的成功，也离不开世界各地科技人才孜孜不倦的努力……据统计，美国拥有博士学位的科学家和工程师38%出生在外国，美国一线研究人员超过1/3是在国外出生的。正如美国信息技术创新基金会的调查报告所说：“事实上，美国的创新人才更多是拥有高学历并在大企业耕耘多年的海外移民。”

如今，美国一些政客一意孤行想要关闭科技合作的大门，看似保护了美国领先的科技地位，实则妨碍了自由竞争的机制，破坏了全球产业链的密切合作，最终伤害的还是自己。比如，美国一些零部件公司的整体营收中，华为订单占比高达30%至40%。美国政府“禁令”一出，这些公司在禁令生效前“报复性”地为华为加班加点供货。之前一个半月才能走完的流程，现在3小时就完成审批。据《华尔街日报》披露，高通对中国市场的依存度高达67%，英特尔和苹果也分别达26%和20%。倘若美国继续搞断供、封锁，对美国自身的伤害，可想而知。

美国政客们“砰”的一声关上了自己的门，却也堵上了大家的路，受伤害的终究是全球产业链上所有国家。澳大利亚乐卓博大学研究人员斯坦利·沙纳品达就提出，华为向澳大利亚提供网络服务已有10余年，对华为的禁令将拖累澳大利亚网络的更新换代，让电信运营商成本上升，这些额外支出最终将被转嫁到消费者头上。

开放合作是科技进步和生产力发展的必然逻辑。面对世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化的时代潮流，任何国家都不能关起门来搞建设。任性妄为的关门之举，不过是“螳臂挡车”，不可能阻挡科技进步的车轮。奉劝那些抱着“关门大吉”想法的美国某些政客们回归现实，闭门造车、固步自封只会走向衰败。

《 人民日报 》（ 2019年06月06日 06 版）

(责编：庄红韬、杨曦)