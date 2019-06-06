国家发改委：欢迎外商来华投资深耕发展

本报上海6月5日电 （记者李心萍）“中国将坚定不移地扩大对外开放，欢迎外商来华投资深耕发展。”在6月4日举行的外资企业座谈会上，国家发改委副主任宁吉喆说，中国经济实现高质量发展必须在更加开放的条件下进行，中国开放的大门只会越开越大。

宁吉喆表示，《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2019年版）》将于本月底出台，继去年在汽车、金融等领域推出一系列开放措施，2019年版将进一步做减法。与负面清单同步，国家发改委还将会同有关部门出台《鼓励外商投资产业目录》，在基本保留原《外商投资产业指导目录》和《中西部地区外商投资优势产业目录》内容的基础上，进一步扩大鼓励外商投资的行业和领域。“通过缩减负面清单，扩大正面鼓励，我们就是要在复杂的国际形势下坚定不移地推进开放。”宁吉喆说。

宁吉喆同时表示，中国将致力于不断优化投资环境，加强外商投资合法权益保护。目前，国家发改委正配合司法部制定外商投资法配套法规，文件将充分考虑在华外资企业的意见建议，下一步文件草案还将向社会公开征求意见。此外，国家发改委还会同国务院有关部门全面清理了外资准入负面清单之外的限制，今年年底前将全部取消。“我们将继续抓好各项文件的落实工作，给予内外资企业平等待遇，如果外资企业还遇到不符合规定的做法，欢迎向我委及有关部门反映。”宁吉喆说。

与会外资企业代表表示，虽然中美经贸摩擦给企业生产、经营造成一定影响，但外资企业仍然看好中国市场，对中国市场、对经济全球合作的信心没有动摇。与会外资企业代表肯定了中国政府扩大开放、优化营商环境的做法。“《外商投资法》、外商投资准入负面清单的出台，展示了中国政府进一步扩大开放的决心。”与会企业代表们说。

在座谈会上，宁吉喆再次对外资企业代表强调，中国市场空间广阔，经济韧性强，保持平稳发展具备足够的支撑条件。从国内市场看，中国有近14亿人口，中等收入人群不断壮大。2018年，中国社会消费品零售总额达38.1万亿元人民币，约合5.8万亿美元，与美国市场规模逐步接近。从国际市场看，2018年中美货物贸易仅占中国全部对外贸易的1/7。无论是国际市场还是国内市场看，中国经济都具有很大的回旋余地。

“美国单方面挑起的经贸摩擦，给全球产业链包括在华外资企业都带来了不同程度的影响。中国政府将进一步完善政策措施和行政服务，积极帮助企业应对生产经营中的问题，在发展中创造新空间、激发新动力，保持产业链稳定并逐步提升层次。”宁吉喆说。

《 人民日报 》（ 2019年06月06日 06 版）

(责编：庄红韬、杨曦)