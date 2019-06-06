国家发改委召开稀土企业座谈会 听取对推动稀土行业高质量发展的意见建议

本报北京6月5日电 （记者丁怡婷）6月5日，国家发展改革委相关司局召开稀土行业企业座谈会，听取重点企业对推动稀土产业结构调整、加快转型升级、实现高质量发展的意见建议。
参会企业表示，我国稀土企业集团组建工作已取得重大进展，大企业集团主导的产业格局初步形成，应用产业规模不断扩大，产品性能大幅提升，超高纯稀土金属和化合物、高性能稀土合金等关键制备技术取得突破，稀土行业初级产品为主、深加工落后的局面逐步改变。但与此同时，行业生产经营秩序还存在突出问题，私采滥挖、超计划生产、非法回收等“黑色”产业屡禁不绝，开采和冶炼分离优势技术扩散风险加大，高端应用领域的原始创新仍然较弱。
参会企业建议，要坚决严厉打击非法开采，强化稀土产品出口管控，加大行业经营秩序整顿力度，保护珍贵资源。加强知识产权保护，严禁我优势核心技术外流。加强政、产、学、研、用相结合，支持稀土绿色开采冶炼新技术开发与应用，整合中高端应用产业链，加快稀土新材料及高端应用产业发展。
国家发展改革委相关司局负责同志表示，将认真研究吸收参会企业提出的意见建议，会同有关部门抓紧研究制定出台相关政策措施，完善监管机制，规范行业发展秩序，加强知识产权保护，支持新技术研发推广，鼓励上下游产业协同，促进稀土高端应用产业发展，真正用好稀土这一战略资源。同时，要求相关稀土企业切实推进实质性整合与产业优化，加强企业内部管控，充分发挥规模效应；深化行业自律，严格落实总量控制计划，严控新增冶炼分离产能，压减低端无效产能；加大投入力度，加快研发应用稀土绿色开采和冶炼分离技术，突破一批关键核心技术，提升全产业链竞争能力。
《 人民日报 》（ 2019年06月06日 06 版）
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