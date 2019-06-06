中国邮政与华为结为全面战略合作伙伴

新华社北京6月5日电 （记者赵文君）中国邮政集团公司与华为公司5日签署战略合作协议。根据协议，双方建立全面战略合作伙伴关系，通过优势互补、资源共享，在金融业务、科技创新、寄递物流、人才培养等方面开展深入合作，实现共同发展。

据中国邮政集团公司介绍，中国邮政和华为公司将在分布式架构、咨询规划、智慧物流、智慧园区、云计算、大数据、SDN敏捷网络、智慧网点转型、绿色节能数据中心和敏捷分支等领域加强合作，开展新技术前瞻性课题研究，共同探索ICT新技术在中国邮政金融、寄递、邮务三大业务板块的应用，共同促进中国邮政ICT数字化转型。

根据协议内容，中国邮政与华为将联合成立“中国邮政·华为新技术应用实验室”，中国邮政储蓄银行与华为将联合成立“邮政储蓄银行·华为联合创新中心”。

《 人民日报 》（ 2019年06月06日 06 版）

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