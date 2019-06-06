商务部：水果价格将随应季水果批量上市回落至合理区间

本报北京6月5日电 （记者王珂）5日，针对近期部分水果价格出现波动，商务部市场运行和消费促进司负责人表示，这主要受短期供求变化、天气等因素影响，未来随着应季水果批量上市，后期价格将逐步回落至合理区间。

该负责人表示，近期随着气温回升，应季水果上市量逐步增加，多种水果价格呈回落态势。据了解，近期山东樱桃、河北香瓜和油桃、广东荔枝等正在批量上市，多地水果价格普遍显著回落。以北京新发地批发市场为例，6月4日红灯樱桃、京欣西瓜、妃子笑荔枝平均批发价格分别为每公斤23元、2.6元和16元，较5月初价格分别回落48.9%、46.9%和42.4%。

该负责人表示，我国是水果第一生产大国和消费大国，2018年全国水果总产量约2.57亿吨，进口水果约552.7万吨。我国水果生产品类丰富，产需大体平衡，完全能够满足国内消费者的需求。今年水果价格，特别是苹果、梨等品种受短期供求变化、天气等因素影响波动幅度较大，预计后期价格将随着应季水果批量上市逐步回落至合理区间。

《 人民日报 》（ 2019年06月06日 07 版）

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