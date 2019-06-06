数字经济推动高质量发展

习近平总书记指出，我们正处在新一轮科技革命和产业变革蓄势待发的时期，以互联网、大数据、人工智能为代表的新一代信息技术日新月异。当前，我国经济越来越呈现数字化特征，越来越从数字经济中汲取发展新动能。以数字产业化为基础、产业数字化为主题的经济活动，通过改造提升传统产业竞争力，促进产业深度融合，助推我国经济发展实现三大变革。

第一，数字化有助于提升产品和服务质量，推动质量变革。我国传统制造业生产方式相对落后，自主创新能力弱，产品质量总体不高。数字化转型将改变传统制造业的研发与生产流程，逐步打造数字化供应链。以生产制造业环节为例，通过对生产过程中产生的大量数据进行分析，可以进一步优化生产流程参数，并对可能出现的问题进行预判，提高产品和服务质量。

第二，数字化有助于降低市场交易成本，推动效率变革。数字技术的发展和应用使交易成本大幅下降成为可能，并更好地促进市场出清，实现供需双方的资源有效对接。随着数字技术全面渗透到制造业的营销、服务、生产、研发等环节，重点行业的数字化转型进一步加快，推动了轻工、纺织、机械、建材等传统行业全要素生产率整体提升。据工信部初步统计，在305个智能制造示范项目中，数字化转型使生产效率平均提升37.6%，能源利用率平均提升16.1%，运营成本平均降低21.2%。

第三，数字化有助于加快培育增长新动能，推动动力变革。新一轮科技革命带来的是更加激烈的科技竞争，只有从传统要素驱动转变为创新驱动，高质量发展才会有不竭动力。数字技术本身就是科技革命产生的创新成果，并以数字化方式实现不同方式的创新，基于数据驱动的新动能正日趋成为经济发展的主力。比如，数字化还催生了一批极具活力的新模式、新业态、新产业。还比如，目前企业层面开展的数字化转型探索，有效推动了管理创新、商业模式创新、营销创新和品牌创新。

壮大数字经济、建设数字中国，推进信息化和工业化深度融合发展，是党中央、国务院一项长期性、战略性部署。面对新一轮技术革命，加快产业数字化进程，对促进我国产业迈向全球价值链中高端、培育壮大新动能意义重大。

（摘编自6月3日《北京日报》，作者为全国政协人口资源环境委员会主任，原题为《数字经济是高质量发展的重要推动力》）

《 人民日报 》（ 2019年06月06日 09 版）

(责编：庄红韬、杨曦)