人民日报大家谈：让救助事业行稳致远

关于大病网络众筹的讨论还在继续，但规范网络众筹行为已经成为广泛共识。本期大家谈，我们邀请三位专家学者，从制度、监管、创新等方面探讨如何呵护爱心、守护善意。
——编 者
加强治理，综合施策
赵小平
大病网络众筹产生争议，社会公众关注的焦点集中在如何提升平台审核水平上。比如，建立专业团队审核、大数据智能风控、签署自律公约等。然而，仅关注这些，还无法从根本上消除骗捐、诈捐现象，因为大病网络众筹不只是技术问题，更是治理问题。
从长远看，需要进一步完善我国社会保障体系，特别是儿童大病医保、贫困群众医疗等特殊群体的保障，这是解决因病致贫、因病返贫等问题的根本之道。其次，由于个人救助属于赠与行为，不受慈善法调节，网络众筹容易导致救助资源的不合理分配，应引导和鼓励公众通过慈善组织进行捐赠，利用更科学更公平的制度机制选择需要帮助的对象。最后，也不能因噎废食，网络众筹对于需要紧急救助的个人或家庭来说更为便捷高效。这就意味着，应当加强治理思维，在完善国家的社会保障体系、培育发展慈善组织的基础上，加强大病网络众筹的制度建设。
（作者为北京师范大学社会公益研究中心副研究员）
依法监管，规范行善
张凌霄
从法律意义上来说，个人求助是指个人因自身或家庭成员出现困难，通过各种渠道、各种方式向社会求助的行为。法律并没有明文规定发起求助的个人资质，但对于互联网服务平台来说，需要履行法定义务，做好风险提示，明确告知公众个人大病求助不属于慈善募捐，信息真实性由发起人负责。然而在现实中，由于个人大病求助规模较大，平台审核甄别力量有限，家庭财产状况核查比对渠道匮乏，信息公示的环节往往被虚置。
但这并不意味着没有法律约束。对求助发起人而言，个人求助虽然没有纳入慈善法律体系监管，但属于民法总则、合同法、刑法等法律的调整范围。如存在恶意筹款等行为，应承担相应法律责任。对捐赠者而言，对个人求助进行网络捐款的行为，属于民法上的附义务的赠与行为，捐赠者的捐赠是附带条件的：求助者所有发布的信息是真实的、准确的，所有的捐赠款项都应用于治疗或指定目的。如果个人求助者违反了以上条件，捐赠者则有权撤销捐赠，并追究个人求助者的民事责任。
（作者为北京市京师律师事务所主任、中国慈善联合会法律顾问）
创新模式，守护信任
骆振心
无论是募捐还是众筹，这些社会救助形式都依赖于一套行之有效的操作模式。这些帮扶方式属于事后救助，对救助双方没有硬性约束，还存在一些模糊地带，存在风险隐患。
社会救助有多种渠道，只有在制度设计上守正创新，才能有效守护信任，呵护善意。目前，业界正在探索以互助机制为特征的事前救助，既可以防止投机行为和捐赠过度，又兼顾科学性和公平性。比如，有平台利用信用评估、健康协议、互助规则等方式，尝试解决救助双方的信任难题；有机构使用大数据、云计算等技术，设计更加合理的捐助体系，精准调配互助资源，为慈善事业打开新的发展空间，等等。可以说，只有不断创新社会救助模式，持续优化救助手段，才能为公益事业注入发展动能，安放好每一分爱心和善意。
（作者为亚太智库研究员）
《 人民日报 》（ 2019年06月06日 09 版）
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