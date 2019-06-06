美国挑起对华经贸摩擦损害两国和全球利益

经济全球化是不可阻挡的历史潮流

中国社会科学院副院长、学部委员、研究员 蔡 昉

美国对中国及其他主要贸易伙伴大打贸易战，不仅是一种针对他国的霸凌行为，而且极大地危害着全球经贸秩序，造成巨大的负外部性，旨在阻挡甚至逆转经济全球化。然而，经济全球化是不可阻挡的历史潮流。美国是经济全球化的重要参与者和获益者，所以，这种单边主义、保护主义、国际关系中的霸凌行为也不可能使自己“再次伟大”。

当前这一轮经济全球化是广大发展中国家参与的全球化，以往从未有过。

首先，贸易不再是东西之间、南北之间割裂下的发达国家内部贸易，而是不同发展水平国家之间依据比较优势进行的贸易。例如，高收入国家向中低收入国家出口的比重，从1990年的12.9%提高到2017年的29.1%，进口则从14.8%提高到34.2%。

其次，经济趋同现象第一次发生。1990年至2017年期间，从各收入组别的平均水平来看，低收入国家、中等收入偏下国家和中等收入偏上国家的实际增长速度都显著高于高收入国家。结果是中低收入国家占世界经济总量的比重，从22%提高到35.3%。中国在中低收入国家GDP总量中的占比，则从9.9%提高到36%。全球经济趋同也创造出全球减贫的显著成绩。

美国和其他高收入国家也从全球化获益。资本密集型产品出口和对发展中国家的投资，使资本所有者，包括跨国公司、全球投资者和华尔街金融机构，赚得盆满钵满。

美国制造贸易争端并不断升级，试图打击中国经济，阻挠中国的发展，必然极大损害世界经济增长，甚至可能使世界从迄今为止取得成就上倒退。美国对世界经济造成的巨大负外部性，在伤害其他国家之后，终究会形成反向的影响，必然使美国经济反受其害。

美国破坏全球贸易秩序、伤害世界经济增长，乃至阻挡经济全球化不得人心。美国不断升级贸易争端，会给世界经济带来破坏作用，不仅造成中美双方损失，也直接伤害其他发达国家、新兴经济体和广大发展中国家。这种行径必然激起各国的反对，维护国际经贸秩序、制定国际经贸规则，发展中国家必将发挥重要作用。

中国不想战、不怕战，以战反战是合理的做法。同时，做好自己的事情，推进改革，用改革红利稳定增长，用社会政策稳定民生，进一步对外开放维护经济全球化。

“美国吃亏论”本身就是弥天大谎

中国社会科学院原副院长、学部委员、研究员 李 扬

美国有人就中美之间巨额贸易逆差发难，声称美国每年都要“输给中国5000亿美元”“美国损失了数百万制造业岗位”等等。就其本质而论，“美国吃亏论”不过是十余年前美国次贷危机爆发之时风靡一时的“全球经济失衡”概念的世俗版而已。

将美国出现贸易赤字视为美国“吃亏”，本身就是弥天大谎：

首先，国际经济学告诉我们：一国出现贸易逆差，意味着该国国民超出本国的生产能力，享受了更多的物质财富，由于享受了质量高、价格便宜的产品和劳务，该国国民的福利得到显著增进。

其次，贸易赤字偶一为之，固然可以增进国民福祉，但若长期化，则对经济发展不利，因为，该国最终必须实实在在地拿出本国的真金白银去平衡贸易赤字。然而，此处所说的负作用，对美国并不适用，因为，美国用以交换别国财富的，只是美国中央银行的纸质凭证，甚至，用美国经济学家L·兰德尔·雷的说法，只是“在计算机上多敲了几下键盘”，充其量只是在账务本上增加了美国对这些国家的债务。

再次，债务如果积累，对一国长期发展不利，因为，债务国最终仍须拿出真金白银予以归还，而且还要带上利息，这些都是对本国财富的扣除。然而，这一弊端再次不适用于美国，因为，美国仍然可以用其央行的钞票或在其央行的计算机上多敲几下，去平衡其高达天文数字的对外债务。

以上种种，恰如L·兰德尔·雷在当下风靡美国的《现代货币理论》中直率指出的：“整个世界被美国耍了两次：一次是美国用美元过度进口，另一次是美国用美元支付债务利息。”“美国向外国人支付的利息率和利润率极低，却因为持有国外投资的债权获得高额的利息和利润。”

显然，要知晓“美国吃亏论”之谬，我们不仅要列示美国从长期贸易逆差中在实物层面获得的巨大好处；还要分析其货币金融体系对其实物层面的国民经济操作给予的支持；更要条分缕析，揭示出该国利用其全球唯一超级大国特殊地位，将其实体经济和货币金融体系彼此映照、相互支撑，并据以形成由其主导的全球经济金融治理体系，由此获得的独一无二的超额利益。

霸凌政策无助于解决美国发展失衡问题

中国社会科学院美国研究所所长、研究员 吴白乙

“道不辩不明，理不争不清”。在中美两大经济体之间，双方对经贸问题存在不同见解本属于正常事态，可以通过平等协商来加以解决。但美方却一再动用加征关税等非理性手段，竟然将自己描绘成贸易受害者。其荒唐说法不仅罔顾事实，也不合乎国际经济交往的正常逻辑。

近年来，美国经济结构发生变化以及贸易赤字不断攀高。一方面，劳动密集型、中低端产业加速向国外转移，甚至中高端制造业的部分生产环节也通过外包形式分配到东亚地区；另一方面，美国低技能劳动者在承受产业空心化带来失业等后果的同时，也享受到廉价消费来自全球各地进口产品的好处。说到底，是美国金融资本、产业资本和技术资本拿到了全球化红利的大头，而普通消费者也能从国外低工资劳动中得到一定的受益和补偿。

美国政府把着力点放错了地方，没有专心致志地清理国内积弊及其背后的制度成因，而是将国内问题国际化，向贸易伙伴国家发难，一味地将其产业竞争力下降和部分社会群体的贫困归咎于后者的发展和全球竞争，甚至采取加征关税、限制投资、技术封锁等恶劣手段进行极限施压。

美国挑起贸易战将给美国企业和家庭带来生产、生活成本的实际升高，就业岗位进一步减少，破坏既有的全球价值链，造成美国商品外部市场份额降低等严重后果。因此，从长期来看，美国政府顽固推行贸易霸凌政策，不仅无助于其变得“再次伟大”，反而会使企业、百姓深受其困。

美国发起贸易战威胁国际法律秩序

中国社会科学院国际法研究所副所长、研究员 柳华文

美国在相当程度上主导了联合国的建立和二战后国际秩序的形成，倡导甚至主导国际法规则的制定、国际机构的建立，也经常敦促其他国家履行相关的国际条约，但是自己却置身其外。美国单方面挑起贸易战，其实质是美国我行我素，违反国际法特别是多边贸易规则体系，以国内法凌驾国际法之上。美国对国际法“合则用、不合则弃”，更多的是用国际法约束别人，而不是自己。

美方多次出尔反尔，导致中美经贸磋商严重受挫。一份可持续、可执行的国际协议的达成需要缔约双方在平等基础上相互尊重，并在内容上体现公平善意。美国政府动辄挥舞关税大棒进行威胁，是不负责任的，违背了WTO规则，也不符合通常的国际条约的缔约原则。

针对美国采取的一系列单边贸易措施，中国政府依据WTO规则和国际法基本原则采取了合理、适当的反制措施，既依照WTO相关规则和争端解决程序向WTO提出对美国的申诉，又针对美国提出的加征关税清单提出了中国的反制清单，这是主权国家捍卫主权和自身合法利益的正当举动。

作为世界第二大经济体，改革开放以来中国形成了自己的发展规模和包括创新能力在内的发展实力。中国已是不可忽视、具备承压韧性和反制能力的经济大国。中国不会主动挑事，但是也绝不会任人宰割。中国的发展水平及其与世界业已形成的经济联系，使中国具有不惧艰难、不怕强权的底气和信心、定力与能力。中国将继续全面推进改革开放，也会更加积极地使用法律武器保护国家、企业和公民的利益。

美国技术保护主义破坏全球创新生态

中国社会科学院经济研究所所长、研究员 黄群慧

近期美国政府不断升级中美贸易摩擦，导致中美经贸磋商严重受挫，而且，美国政府以所谓国家安全的“莫须有”名义，连续对多家中国企业和一些大学、研究机构实施“长臂管辖”制裁，还采用多种方式推进技术保护主义。美国政府这些行为和做法，会严重破坏经济全球化背景下所形成的高效的全球供应链、产业链和技术创新生态，进而给全球经济增长、理性的世界经济分工格局以及全球迎接新工业革命带来不良后果。

当今世界供应链和产业链是在全球价值链分工主导下形成的，是在现代运输技术和信息技术支撑下资本全球化的产物。当一国政府以各种理由加征关税、限制企业跨国经营行为、以国内法律干涉国际生产活动的时候，必然会提高企业交易成本，企业的价值链不得不被重新设计，迫使企业打破现有的全球供应链和产业链布局，进而扰乱了全球经济秩序，破坏了市场竞争体系，扭曲了全球资源配置，最终导致对全球经济效率造成很大损失，对参与全球价值链中的任何国家和企业都没有好处。

人类社会正迎来以数字化、智能化和网络化为核心特征的新一轮工业革命，开放合作的创新生态无疑具有重要意义。美国采取各种措施实施技术保护主义，极大破坏了世界开放合作的技术创新生态，不利于人类社会共同迎接新工业革命的到来，也不利于世界经济增长新动能的培育。而其打压中国发展的目的也不会得逞，只会更加促使中国与其他各国合作，不断提高自己的科技创新能力。

美国升级经贸摩擦加剧全球经济下行风险

中国社会科学院工业经济研究所党委书记、研究员 李雪松

去年美国挑起对华经贸摩擦，今年5月美国再次升级对华经贸摩擦，这不仅将加剧美国及全球经济的下行风险，而且对美国的不利影响将不断加大。

根据WTO统计数据，今年一季度，以美元计，欧盟货物出口下降4.7%，增速比去年同期下降了23.7个百分点；日本货物出口下降5.8%，增速比去年同期下降了16个百分点；美国货物出口增长1.5%，增速同比下降6.5个百分点。

由于美国选择加征关税商品的进口价格弹性不同，加征关税对美国经济的不利影响存在显著的异质性。随着美国升级关税措施，其加征的关税将更多由美方承担。

美国自恃其当前经济增长趋势较为强劲，肆意挑起并不断升级经贸摩擦，这对美国经济的负面影响终将会显露出来。根据IMF（国际货币基金组织）预测，预计2019年美国经济增速将从2018年的2.9%下降至2019年的2.3%，降幅为0.6个百分点。与此同时，欧元区经济增速将由2018年的2%下降到2019年的1.3%，降幅为0.7个百分点；日本经济增速将从2018年的1.1%下降到2019年的1%，降幅为0.1个百分点。

美国单方面挑起并升级经贸摩擦，将加剧美国及全球经济下行风险，即使短期内美国经济可以承受，但假以时日，经贸摩擦对美国经济的不利影响将会逐渐加大，持续升级经贸摩擦将使2020年后的美国经济增速显著下滑，受预期影响美国股票市场将会更早做出反应。

美国单边主义做法损人不利己

国务院发展研究中心对外经济研究部副部长、研究员 王金照

中美经贸关系本质上是互利共赢的，和则两利、斗则俱伤。美国加征关税和出口管制是错误的，损人不利己，并殃及全球经济。

今年1月至4月，美国对华出口累计下降了30%，带动美国出口增长显著放缓。由于中国生产的产品物美价廉，美国很难在短期内找到合适的替代供货商。美国消费者和以中国生产零部件为供货商的生产企业承担相当大比例的关税负担。

当前的全球供应链、产业链和价值链，是推动世界经济强劲稳定增长的重要引擎，美国的做法破坏了全球生产网络的高效安全运行。美国的单边主义做法导致全球贸易放缓、跨境投资下滑、金融市场动荡、市场信心不足，主要国际机构纷纷下调对今年全球贸易、跨境投资和经济增长的预期。

各国之间的经贸争端应通过多边机构进行磋商解决，而不是采取保护主义、单边主义和威胁施压，这无助于问题的解决，而且损害了国际规则和多边贸易体制的权威。

中国有能力应对经贸摩擦的负面影响。从宏观上看，中国经济开始出现内需主导的增长格局。从产业上看，中国正在不断提升自身在全球供应链、产业链和价值链分工中的位置。从市场规模看，中国将成为全球最大的单一市场。

中国未来还将进一步提升创新能力，打造更高水平的开放平台。中国企业不断夯实技术基础和管理能力，将会在更高层次和更深程度上参与全球供应链、产业链和价值链分工。

不讲诚信对美国国际信用造成严重损害

商务部国际贸易经济合作研究院美大所副所长、研究员 周 密

美方屡屡出尔反尔不仅增加了中美磋商的难度，更使得对美方的不信任感扩散至其他国家，从而导致美国与其他国家的各项贸易协定的完成更不容易，协定成果也可能打折扣。

如果美国持续透支其国际信用，无论对现行经贸体系进行改革，还是推动新体系的建立，可能其影响力都会有所下降。退出巴黎气候协定和伊朗核协议已经引起了广泛的担忧与争议，在美国退出后其他参与方仍然重申履行原有承诺已经从行动上表示其对美行为的不认可。从国内经济领域来看，信用的下降会增加市场运行的成本。如果被贴上“失信”的标签，或者被认为容易违约，美国企业融资成本上升和融资能力下降可能对其发展形成制约，对美国吸引资金流入产生负面影响。

中美两国磋商进程中释放的每一个信号都牵动着全球市场的神经，每次谈判波折信息都对资本市场形成严重冲击。磋商既需要减少信息不对称，也需要双方不断进行调整和适应，从达成共识到完成协议是一个从量变到质变的过程，中美双方在不同阶段对各种变化做出反应是磋商的常态。但相互信任是磋商有效推进的重要基础。最终协议的达成要能够有利于消除阻碍市场发挥作用的制度性障碍、保护企业发展的利益、形成有效激励创新的机制。只有双方都抱着善意的态度，充分理解对方立场，才能为磋商取得成功、达成长期有效协议创造良好条件。如果美方随意使用单边工具进行极限施压，只考虑短期利益而忽略长期发展，只能导致多方受损。

贸易战解决不了问题反会损伤各方利益

中国社会科学院日本研究所所长、研究员 杨伯江

从国际关系的历史看，国家之间因经济贸易问题出现争端的案例常见，但以发动贸易战的方式根本解决了经贸争端的例子却少有。贸易战不仅解决不了问题，反而会损伤各方利益，没有任何一方能是真正的赢家。在这方面最鲜活的例子，就是日美经贸摩擦。

20世纪80年代，美国在高科技领域对日本使出一套组合拳，以维护国防安全为由，采用提高关税、迫使日本扩大对美半导体进口、加强知识产权保护等措施，阻碍日本高技术产业发展，其结果是美国贸易逆差下降。但从长周期看美国的对日逆差问题没有得到解决。这是因为美国自身没有实施根本性、结构性改革措施。在日美摩擦中，美国多次采取基于其国内法律的单边贸易制裁措施，这就破坏了它所倡导的多边贸易体制，损害了美国在世界各国面前的公信力。

日美贸易战在短期内对日本造成严重冲击。然而，面对贸易战的压力，日本实施了一系列经济结构性改革，促使经济发展实现从要素驱动型向创新驱动型的转变，经济结构持续优化。通过与美国的贸易谈判，日本在对外经济关系中的自由化程度不断提高，提升了在国际贸易规则制定中的话语权。

透过日美经贸摩擦的历史可以看到，贸易战没有赢家，贸易战也不可能真正解决问题。而且，无论是对美国还是对日本而言，贸易战都会对经济的正常发展造成长期或短期、明显或隐性的严重损伤，而这种损伤本来是可以避免的。

美国逆全球化信息化多样化徒劳无益

中国社会科学院欧洲研究所所长、研究员 黄 平

今天的世界早已回不到各自为政的孤立时代了，也没有哪个国家能退回到自我封闭的孤岛。我们早就进入经济全球化的时代，跨国贸易交往、跨国投资活动、跨国人员流动是常态，各国经济互存互补，形成了你中有我、我中有你的局面。如果用孤立主义、单边主义、贸易保护主义等套路，乃至于用打贸易战的办法，以图换取与别人“脱钩”或靠“本国优先”使自己“再次伟大”，都无济于事。

我们也已经进入科技的信息化时代，从发现、发明、发展，到传播、交流、应用，信息化使这些以秒或更小的单位速度得以传播，科技及其应用甚至可能在瞬间实现突破，而不再仅仅被一家垄断。用制裁、封锁、驱赶、“逮捕”等手段，只能适得其反，不仅会限制自己在技术领域的发展，还会使自己失掉信誉。

我们还生活在多样化的时代里。生活方式、交往方式、思维方式，都在快速变化、多重叠加，文化多样性如同生物多样性一样，本来是我们得以生存与发展、求得和平与繁荣的前提，也是我们能够优势互补、互鉴互学的条件。一味指责自己不熟悉、不了解、不懂得的文化与规则，甚至不断用霸凌之手段，既会使自己失去理解别人和与人合作的能力，也得不到别人的尊重。

历史的机遇，只留给顺潮流而动、迎潮流而上的人。全球化、信息化、多样化都是历史潮流。如果非要逆历史潮流而走向过去、走向保守、走向封闭，最后既不能保护自己，还会伤及他人、殃及他人。

平等协商才能开创中美经贸新局面

中国社会科学院世界经济与政治研究所副所长、研究员 宋 泓

美国不负责任地指责中方立场“倒退”，并自5月10日将2000亿美元中国输美产品加征关税税率从10%提高至25%，导致中美经贸磋商严重受挫。5月13日，美国宣布启动对剩余约3000亿美元中国输美产品加征关税的程序。

这次中美贸易摩擦的起因是美国的301调查。从美方的角度来看，中美双边的贸易谈判是为了解决美国301报告中所认定的中方不公平贸易做法。谈判目的是迫使中方作出让步和改变，而美国无需作出新的承诺。因此，从美方的立场上看，这种谈判是不对等的。

此外，美方甚至进一步要求设立协议的执行机制，即：一旦中方没有落实协议中的承诺，美方将会启动报复程序。这样，301调查及其执行过程将会长期化甚至永久化。301条款下的谈判与自贸协议下的谈判性质不同。前者是单边约束，后者则是在WTO原则基础上双方有实质性承诺的对等自由化和便利化。从中美贸易谈判的性质出发，如果按照美方意图达成协议，将给多边贸易体制以及整个世界经济治理带来负面影响。

美方只有摒弃单边主义，平等协商，才能开创中美经贸关系的新局面。第一，尽快、尽早、无条件地彻底终止301调查。第二，将谈判中的许多内容放置在双边对等框架中进行，构建新的经贸合作构架，同时化解与多边贸易体制的冲突，为双边经贸合作开拓更大空间。

《 人民日报 》（ 2019年06月06日 10 版）

(责编：庄红韬、杨曦)