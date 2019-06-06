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水能、风能、太阳能、生物质能等可再生能源是能源供应体系的重要组成部分，加快开发利用对环境保护和社会发展起着重要作用。

当前，我国可再生能源发电装机规模持续扩大，弃风、弃光率逐年下降，技术水平不断提升，产业体系更加完善。随着一座座水电站、风电站、光伏扶贫电站在全国各地拔地而起，清洁能源带动经济发展和群众脱贫致富的力量正在不断涌动。

在川滇交界的金沙江河道上，乌东德水电站的施工现场热火朝天，这座千万千瓦级巨型水电站最大坝高270米，首台机组计划于2020年发电。

在南海之滨，随着第三十六根单桩完成海上沉桩，广东粤电湛江外罗海上风电项目进入安装调试阶段，这一项目建成后每年可节省燃煤消耗约17万吨、减排二氧化碳约35万吨。

在西北内陆，一座座光伏扶贫电站在青海拔地而起，一块块“蓝板板”成为贫困群众致富的“金罐罐”……

水能、风能、太阳能、生物质能等可再生能源是能源供应体系的重要组成部分，加快开发利用对环境保护和社会发展起着重要作用。当前，我国可再生能源发展整体水平怎样？消纳现状如何？记者进行了采访。

截至4月，可再生能源发电装机超过7.4亿千瓦

“全球风能和太阳能渗透率近些年迅速提高，就装机容量而言，中国位居全球首位，相关的设备制造水平也处于领先地位。”在日前举行的2019清洁电力国际工程科技高端论坛上，国际能源署署长法提赫·比罗尔说。

近年来，我国可再生能源领域迅速发展，为加快建立清洁低碳的现代能源体系做出了重要贡献：

——装机规模持续扩大。截至今年4月，我国可再生能源发电装机超过7.4亿千瓦。其中，水电装机约3.52亿千瓦、风电装机达1.9亿千瓦、光伏发电装机达1.81亿千瓦、生物质发电装机达1933万千瓦。“截至去年底，可再生能源发电装机约占全部电力装机的38.3%，同比上升1.7个百分点，可再生能源的清洁能源替代作用日益突显。”国家能源局新能源司有关负责人介绍。

——利用水平显著提高。今年一季度，可再生能源发电量达3885亿千瓦时，同比增长13%；可再生能源发电量约占全部发电量的23.2%，同比上升1.2个百分点。其中，水电、风电、光伏发电、生物质发电的发电量同比分别增长12%、6.3%、26%和16.7%。

——结构布局不断优化。地域布局上，可再生能源开发正从资源集中地区向负荷集中地区推进。国家能源局新能源司有关负责人介绍，1—4月，风电、光伏发电新增装机中，用电负荷较重的中东部和南方地区占比均超过52%。建设形式上，逐渐从集中连片建设为主向集中建设和分散、分布式因地制宜相结合发展。以光伏为例，1—4月，全国光伏发电新增装机621万千瓦，其中集中式电站占47%，分布式光伏占53%。

“分布式开发利用也成为生物质能项目开发建设的重要模式，直接面向工业园区、大型商场、小区等终端用户，为用户提供电力、热力、燃气等多元化能源。”水电水利规划设计总院总工程师彭才德告诉记者。

前4月弃风、弃光率同比分别下降4.8和1.1个百分点

受资源与需求逆向分布、系统调峰能力不足、市场化交易机制不健全等多重因素影响，前些年，水电、风电、光伏发电的送出和消纳问题开始显现。

今年《政府工作报告》提出，大力发展可再生能源，加快解决风、光、水电消纳问题。前4月，我国弃风率4.2%，同比下降4.8个百分点；弃光率2.9%，同比下降1.1个百分点；基本无弃水。整体来看，可再生能源消纳形势持续向好。

其中存在哪些有利因素？彭才德分析：一方面，随着全社会用电量的稳定增长，为可再生能源消纳提供了充裕的市场空间。另一方面，鼓励可再生能源在消纳条件较好地区采取分散式、分布式等多元化方式建设；提升调峰电源灵活性、推进电力辅助服务等市场化机制；推进跨省跨区输电通道建设等举措，为可再生能源消纳水平的提升作出贡献。

日前，国家发展改革委、国家能源局也联合印发相关通知，决定对各省级行政区域设定可再生能源电力消纳责任权重，建立健全可再生能源电力消纳保障机制。自2020年1月1日起，全面进行监测评价和正式考核。

根据全国新能源消纳监测预警中心的预测，今年二季度，随着全社会用电量平稳增长、北方供暖季和大风期结束、电网运行考核力度不断增强，全国新能源消纳总体形势有望进一步好转。

低风速风电技术国际领先，光伏组件产量连续12年居世界第一

首批4个共130万千瓦海上风电项目加快建设；已落户风电装备制造企业17家，总投资近200亿元；集研发设计、装备制造、检测认证、运营维护为一体……在广东阳江，海上风电装备制造产业基地正在全力建设，为广东乃至粤港澳大湾区提供稳定、充足的清洁能源。

近年来，我国风电、光伏发电等持续快速发展，技术水平不断提升，产业体系不断完善。

风电领域，我国风电向中低风速地区迈进，低风速风电技术持续进步，目前已处于国际领先水平。“从风机技术来看，当前国内最大海上风机叶轮直径达到171米，最高风机轮毂高度已超过150米，最长风机叶片达到84米，单机容量最大的海上风电机组功率达到8兆瓦，均已达到国际先进水平。”国家能源局新能源司有关负责人介绍。

光伏领域，看产量，去年我国多晶硅、硅片、电池片、组件产量分别同比增长7%、16.8%、18.1%和12.4%，产业规模持续稳步增长，组件产量连续12年稳居世界第一位。看效率，2018年，我国使用PERC（钝化发射极背面接触电池）技术的单晶和多晶黑硅电池平均转换效率分别达21.8%和20.3%，较2017年有明显提升。“我国光伏产业将进一步加强技术创新，加快提质降本增效的步伐，尽快实现全面平价上网。”中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华说。

技术的迅速进步、规模的不断扩大，也带来成本和价格显著下降。“2017年投产的风电、光伏电站平均建设成本比2012年分别降低了20%和45%。”国家发改委新闻发言人孟玮介绍，目前在资源条件优良、建设成本低、投资和市场条件好的地区，风电、光伏发电成本已达到燃煤标杆上网电价水平，具备了不需要国家补贴平价上网的条件。中国机电产品进出口商会的数据显示，今年一季度，受国内光伏组件价格快速下降影响，海外新兴市场需求旺盛，我国组件产品出口至186个国家和地区，组件出口额43.9亿美元，同比增长31.89%，出口量16.78吉瓦，同比增长77.63%。

水电水利规划设计总院副总工程师谢宏文认为，可再生能源发电规模将保持较快增长，综合利用程度将进一步加深。他建议，持续支持技术进步与创新，提高产业关键设备技术能力和系统整体优化能力；加强创新机制建设，多元化引导可再生能源利用效率提升和高比例发展。

具体到风电和光伏方面，国家能源局新能源司有关负责人表示，2019年风电、光伏发电总的导向是坚持稳中求进，加快技术进步和补贴强度降低，做好项目建设与消纳能力协调，实现高质量发展。具体而言，要优先推进无需国家补贴的风电、光伏发电平价上网项目建设；严格规范补贴项目竞争配置，优先建设补贴强度低、退坡力度大的项目。

《 人民日报 》（ 2019年06月06日 17 版）

(责编：庄红韬、杨曦)