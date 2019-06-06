市场监管总局发布中高考期间饮食安全消费提示

人民网 6月6日电 （邢郑） 记者从国家市场监管总局获悉，又到了一年一度的六月中高考季，除了全力备考之外，考生饮食受到广泛关注。为避免饮食不当导致身体不适，以良好的状态迎战中高考，市场监管总局做如下提示：
一是饮食安全“五不要”： 不要到卫生条件差的路边摊点和大排档等场所就餐，尽量在家或学校食堂用餐；不要吃剩菜剩饭，要食用新鲜食物；不要迷信“大补”，改变日常饮食习惯和规律。；不要尝试新奇食材，以免造成肠胃功能紊乱。；不要吃生冷等刺激性食物，以免引起肠胃不适。
二是数营养均衡“三要点”：备考及考试期间，应在保持原有饮食习惯基础上，注重食物多样化，以保证各种营养素供给。要饮食以谷类为主。粮谷类食物富含碳水化合物，是人体最主要、最经济的能量来源；要每天都吃蔬菜水果。新鲜蔬果不仅含有丰富的维生素、矿物质和膳食纤维，还有助于消化，增加食欲；要适量摄入鱼、禽、蛋、瘦肉等。这些都是优质蛋白质来源。
三是一日三餐巧安排。考试不仅测验考生的知识积累，也考验考生的体力。充足的能量，可以保证考试期间体力充沛。所以，早餐和午餐要吃饱吃好，适当增加主食和肉类摄入；晚餐不要过量，以清淡为主，多吃蔬菜水果，并保证充足睡眠。
四是端午粽香要适量。今年高考恰逢端午节。粽子作为端午节传统美食，主要以糯米或其他谷类食物为原料，营养相对单一。因此，吃粽子要适量，最好搭配食用一些蔬菜、水果、豆浆、汤羹等，既均衡营养，又有助消化。
五是踏实学习信自己。考试没有捷径，没有短时间提高智力和学习成绩的“灵丹妙药”。依靠平时刻苦学习和知识积累才是正道，不要迷信所谓“补脑”产品。
最后提醒所有考生：充足睡眠和适量运动也很重要，劳逸结合才能提高学习效率。
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