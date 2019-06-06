人民日报数读：国资委明确35项授权放权事项

35项 国资委授权放权事项
国资委明确35项授权放权事项，开展授权放权，能最大限度减少出资人对国企生产经营的直接干预
本报北京6月5日电 （记者刘志强）改革国有资本授权经营体制，开展授权放权，可以最大限度减少出资人对国企生产经营的直接干预，更多依靠公司治理结构开展工作。日前，此项改革再次迈出重要一步——国务院国资委印发了《授权放权清单（2019年版）》，明确五大类、35项授权放权事项，主要包括规划投资与主业管理（8项），产权管理（12项），选人用人（2项），企业负责人薪酬管理、工资总额管理与中长期激励（10项），重大财务事项管理（3项）。
国资委有关负责人表示，授权放权事项并非“一揽子”“一刀切”地直接授予各中央企业，而是根据企业实际分为四种类型：适用于各中央企业的有21项；适用于各类综合改革试点企业（含国有资本投资运营公司试点、创建世界一流示范企业、东北地区中央企业综合改革试点、落实董事会职权试点企业等）的有4项；适用于国有资本投资、运营公司试点企业的有6项；适用于少数特定企业的有4项。
1.628亿元
国家市场监管总局依法处罚长安福特
国家市场监管总局近日对长安福特汽车有限公司实施纵向垄断协议依法作出处罚决定，罚款1.628亿元
本报北京6月5日电 （记者林丽鹂）国家市场监管总局近日对长安福特汽车有限公司实施纵向垄断协议依法作出处罚决定，对长安福特处以罚款1.628亿元。
据介绍，2013年以来，长安福特在重庆区域内通过制定《价格表》、签订《价格自律协议》以及限定下游经销商在车展期间最低价格和网络最低报价等方式，限定下游经销商整车最低转售价格，违反《反垄断法》关于禁止经营者与交易相对人达成限定向第三人转售商品最低价格的垄断协议的规定。调查过程中，长安福特没有提供证据证明相关行为符合《反垄断法》第十五条规定的豁免情形。长安福特上述行为剥夺了下游经销商的定价自主权，排除、限制了品牌内的竞争，并实际削弱了品牌间的竞争，损害了相关市场的公平竞争和消费者的合法利益。国家市场监管总局依据《反垄断法》对长安福特处以上一年度重庆地区销售额4%的罚款。
1000万吨
到2020年低硫重质清洁船用燃料油产能
中石化到2020年低硫重质清洁船用燃料油产能将达到1000万吨，2023年这一产能将超过1500万吨
本报北京6月5日电 （记者冉永平）中国石化今天在浙江舟山宣布，中石化到2020年低硫重质清洁船用燃料油产能将达到1000万吨，2023年这一产能将超过1500万吨，同时完善全球销售供应网络。
到2020年1月1日前，在舟山等国内主要港口将实现全面供应，在新加坡等50多个海外重点港口具备供应能力。此举将助力二氧化硫减排60万吨，相当于6400多万辆国四卡车停开一年。
超200亿元
到2022年冰雪装备器材产业年销售收入
到2022年，我国冰雪装备器材产业年销售收入超过200亿元，年均增速在20%以上
本报北京6月5日电 （记者韩鑫）工业和信息化部、教育部、科技部等九部门日前联合印发的《冰雪装备器材产业发展行动计划（2019—2022年）》提出，到2022年，我国冰雪装备器材产业年销售收入超过200亿元，年均增速在20%以上。
《通知》明确，接下来将重点在开发大众冰雪装备器材，实施包括智慧冰雪运动场馆、冰雪休闲旅游综合体、冰雪赛事超高清制播等精品示范应用工程等方面展开工作。
2万余户
齐鲁银行微贷业务客户量
山东齐鲁银行加大小微企业金融支持力度，目前全行微贷业务客户数量达2万余户，贷款余额超过35亿元
本报济南6月5日电 （记者肖家鑫）山东齐鲁银行近年来不断创新普惠金融服务模式，加大小微企业金融支持力度。目前，全行微贷业务客户数量达2万余户，贷款余额超过35亿元。
为解决小微企业融资难问题，齐鲁银行对小微企业、个体工商户、小生意业主等客户群体，推出最高额度为100万元（含）的创业贷、助业贷、超短贷、联保贷、灵活贷、信用贷六款经营类小微信贷产品，基准利率还可根据客户情况进行上下调整，很受小微企业的欢迎。
《 人民日报 》（ 2019年06月06日 17 版）
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