刚刚，5G牌照发放！你的手机该不该换？资费贵不贵？

刚刚，工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照。

我国成为世界上首批实现5G商用的国家之一。不少追逐IT最新技术的“极客”已经迫不及待想体验“秒下电影”的刺激了！犹豫着要不要换手机的小伙伴，这下纠结症又要犯了：5G还是不5G，这是个问题！

其实说起5G，大家的第一反应就是“快”。俗话说，天下武功，唯快不破。那么5G到底有多快呢？咱们先来看一组数字：

5G跟4G相比，上网速率有了100倍的提升；能够实现100万/平方公里的海量连接，对比4G也有10倍的提升；手机终端到基站的单向传输时延能够达到1毫秒，这是4G的五分之一。

如果这些数字您感觉还不够直观的话，经社君有幸在今年2月的世界移动通信大会（MWC）上体验了5G的速度：一部搭载5G多模终端芯片的手机，理论峰值下载速率达到了4.6Gbps，下载一部1G大小的电影，只需要3秒的时间。

如果您嫌记这些数字麻烦，专家已经帮我们把5G的四大特点总结好了：大带宽、低时延、高可靠、广覆盖。怎么样，这下记住了吧？

知道了5G的基本情况，咱老百姓最关心的还是跟自己有啥关系。别着急，经社君马上告诉您！

手机需要换手机吗？

手机对于咱老百姓来说一点不陌生，那么，想体验5G的“快”功，需要换手机吗？答案是肯定的。

好在一大波5G终端正向你袭来！华为、三星、小米、中兴、OPPO、vivo等等，你能想到的主流手机品牌差不多都已发布了5G版本的终端

略微让人有点遗憾的是，这些5G手机的价格都在万元上下，有点不太“美丽”。不过随着厂商和运营商大力发展多模、多频、多形态的5G终端，价格终究还是会降下来的。

就在上周，中国移动副总裁简勤明确表示：“到2020年，5G手机价格有望降到1000—2000元。”这个价格，够亲民了吧！

资费贵不贵？

在4G时代，不少用户都担心“偷跑流量”的问题，这要是换了5G，话费支出是否会“根本停不下来”？

虽然目前三大运营商都没有对外公布5G相关套餐的价格，但是从技术发展的角度，专家还是能给出一些基本的判断。

大唐移动副总工程师蔡月民博士在接受经社君采访时就给出了自己的判断：“跟3G换4G的时候一样，单位流量的成本肯定是会下降的，但同时用户的消费量也会提高，5G商用的初期，资费可能略有提升，但是随着商用规模的扩大和技术的成熟，平均的消费水平与4G相比应该相差不大。”

OPPO标准研究中心负责人、首席5G科学家唐海也预计：“5G技术只是一次正常的通信技术迭代，虽然在速率上相比4G提升明显，但不会导致资费和终端在售价上的上涨。同时5G作为新兴技术，还需要包括运营商、设备厂商以及终端厂商在内的产业链每一环进行深入的协作和沟通，优化网络体验。”

5G来了，4G怎么办？

关于12345G有人这样总结，1G就是可以打电话，2G是可以发短信了，3G是可以看图片听音乐，4G速度更快，在线视频直播不成问题。

到了5G呢？5G这么厉害，会很快大规模地替代4G吗？

蔡月民认为，5G的应用会有“长尾效应”存在，特别是对于一些垂直行业的应用而言，目前还处在探索阶段。“5G肯定不会一下子替代4G，二者会是一个长期共存的状态，4G的演进未来也会是5G的一部分，并且它们之间的协作也会更加紧密。”

5G牌照的发放，标志着我国成为世界上最早实现5G商用的国家之一。我国5G的发展具有哪些方面的优势呢？在蔡月民看来，我国5G具有明显的优势，一是有全球最大的用户群，规模优势明显；二是中国4G基站数占全球的2/3，网络基础良好；三是丰富的移动互联网应用也具有明显的优势。

“相对来说，今年的5G手机更适合‘尝鲜’的用户，当然如果您希望尽快享受更快的网速，更低的时延，就可以尝试体验。”唐海表示，至于资费是否会降低，还要以最终运营商的政策为准。“但目前国家在积极倡导‘提速降费’，运营商也在纷纷以实际行动响应这一号召，相信最终5G手机套餐资费一定在用户可以接受的范围内。”

不只是手机

业内有句话，叫做“4G改变生活，5G改变社会。”如果您对5G的认识还仅仅停留在手机阶段，那就有些out了。

中国移动研究院网络与IT技术研究所副所长陆璐就认为，“5G颠覆性的架构设计，使得网络能够按照用户的需求，去灵活地开放网络能力，提供定制化的服务。从而使信息技术和各行各业进行深度的融合，赋能各行各业。”

目前，5G及相关技术在虚拟现实、超高清视频、车联网、无人机及智能制造、电力、医疗、智慧城市等领域已经展现出广阔的应用前景。

医疗过去，做一台普通的手术，患者肯定要与医生来一次“近距离亲密接触”。而在5G时代，通过低时延、高可靠的影像数据传输，医生只要操控机械臂，就能在千里之外完成手术。

今年3月，中国移动助力解放军总医院成功完成了全国首例基于5G的远程人体手术——帕金森病“脑起搏器”植入手术。这次手术通过5G网络，跨越近3000公里，成功实现了位于北京的解放军总医院与海南医院间远程手术操控。或许就在不久的将来，患者再也不必为了做手术，往大城市的医院跑了！

自动驾驶很多人都把5G看作自动驾驶的重要“拼图”，这是因为目前多数人谈到的自动驾驶，都是基于汽车本地端的传感器、数据融合来实现决策的，但是这种单凭本地端的实现方式存在一定的局限性。因为无论摄像头和传感器多么发达，如果网络不连接，也很难“眼观六路耳听八方”。如果车辆间能相互通信，即使出现摄像头和传感器的错误，也可以通过通信来躲避危险。这就需要构筑能在1秒内下载1GB以上数据的网络环境，换言之，就是5G。

银行当银行加上5G会是什么样？前不久，中国银行在北京推出银行业首家深度融合5G元素和生活场景的智能网点，经社君马上带您去看看。

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这家智能网点的设计理念是创造无感体验的数字化智能空间，把追踪、智能、流动、互动、共享等功能结合其中，实现科技与人性体验、品牌与个性特色、线上与线下场景、金融与非金融生态的结合。它是中国银行近年来科技创新成果的“集大成者”，也是未来科技持续迭代，新成果投入应用的“试验田”。

除聚焦智慧、便捷、数字化的金融服务外，生活元素也充分融入了中国银行5G智能+生活馆。想要购买珠宝首饰，在生活馆可以AR试穿，让购物选择更精准；想要休闲放松，在生活馆可以体验拉花咖啡，品味醇香；想要规划家庭财富，在生活馆可以与全球专家连线，收获专业服务……在这里，客户不仅可以得到贴心的金融服务，更可以收获便捷的生活体验。