三部门：推动重点消费品更新升级 畅通资源循环利用

人民网北京6月6日电 （栗翘楚）今日国家发改委网站发布消息，国家发展改革委、生态环境部、商务部印发《推动重点消费品更新升级 畅通资源循环利用实施方案（2019-2020年）》（以下简称“实施方案”），聚焦汽车、家电、消费电子产品领域，进一步巩固产业升级势头，增强市场消费活力，提升消费支撑能力，畅通资源循环利用，促进形成强大国内市场，实现产业高质量发展。

实施方案要求，大幅降低新能源汽车成本。加快新一代车用动力电池研发和产业化、引导企业创新商业模式与优化产品准入管理。各地不得对新能源汽车实行限行、限购，已实行的应当取消。鼓励地方对无车家庭购置首辆家用新能源汽车给予支持。鼓励有条件的地方在停车费等方面给予新能源汽车优惠，探索设立零排放区试点。

实施方案提出，积极推进5G手机商业应用。加强人工智能、生物信息、新型显示、虚拟现实等新一代信息技术在手机上的融合应用。推动办公、娱乐等应用软件研发，增强手机产品应用服务功能。鼓励有条件的广播电视台及互联网电视平台开播4K超高清节目，支持终端厂商及内容服务商创作8K内容，开展5G+8K内容传输试验。

实施方案还就积极发展绿色智能家电，努力增强新产品供给保障能力；积极推动汽车、家电、消费电子产品更新消费；积极发展二手车经营和汽车金融，健全家电基层营销网络；加强老旧产品报废管理，落实生产者责任，完善回收网络体系等作了要求。

关于印发《推动重点消费品更新升级 畅通资源循环利用实施方案（2019-2020年）》的通知

http://www.ndrc.gov.cn/gzdt/201906/W020190606539195149373.pdf

(责编：栗翘楚、付长超)