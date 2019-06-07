工信部向四家企业颁发5G牌照

本报北京6月6日电 （记者王政）依中国电信集团有限公司、中国移动通信集团有限公司、中国联合网络通信集团有限公司、中国广播电视网络有限公司申请，工业和信息化部经履行法定程序，于6日向四家企业颁发了基础电信业务经营许可证，批准四家企业经营“第五代数字蜂窝移动通信业务”。

工业和信息化部部长苗圩出席颁证会并颁发许可证。苗圩表示，基础电信企业要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决贯彻党中央、国务院决策部署，加快5G商用步伐，推动我国5G高质量发展，更好支撑服务数字中国建设，促进社会经济发展。各企业要以市场和业务为导向，积极推进5G融合应用和创新发展，聚焦工业互联网、物联网、车联网等领域，为更多的垂直行业赋能赋智，促进各行各业数字化、网络化、智能化发展。

参会企业均表示，将严格遵守相关法律法规和承诺，切实履行企业社会责任和义务，加快我国5G产业发展。

《 人民日报 》（ 2019年06月07日 03 版）

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