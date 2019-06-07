北京大兴国际机场飞行程序正式获批

本报北京6月6日电 （记者赵展慧）6日，记者从北京大兴国际机场获悉：近日，大兴机场飞行程序正式获得民航华北地区管理局批复，包括机场飞行程序、运行最低标准及机场使用细则。作为大兴机场开航筹备的重要节点，此项工作的完成标志着大兴机场已具备通航条件，为工程验收和机场开航奠定了坚实基础。
飞行程序作为航空原始资料的一部分，是开航的必要条件之一。飞行程序获批后，大兴机场已于5月30日完成航空原始资料上报。后续，大兴机场将持续跟进资料收集、审核情况，确保大兴机场航行情报原始资料按时生效。为全面验证飞行程序、检验机场建设成果，大兴机场分别于2019年1月和5月进行了投产校验飞行和真机试飞。其中，投产校验飞行历时34天、112小时，对本场飞行程序、助航灯光、导航设备等进行了全方位校验；于5月13日开始的试飞工作将持续至9月。据悉，北京大兴国际机场将于6月30日竣工，9月30日前正式开航。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】