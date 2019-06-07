北京大兴国际机场飞行程序正式获批

本报北京6月6日电 （记者赵展慧）6日，记者从北京大兴国际机场获悉：近日，大兴机场飞行程序正式获得民航华北地区管理局批复，包括机场飞行程序、运行最低标准及机场使用细则。作为大兴机场开航筹备的重要节点，此项工作的完成标志着大兴机场已具备通航条件，为工程验收和机场开航奠定了坚实基础。

飞行程序作为航空原始资料的一部分，是开航的必要条件之一。飞行程序获批后，大兴机场已于5月30日完成航空原始资料上报。后续，大兴机场将持续跟进资料收集、审核情况，确保大兴机场航行情报原始资料按时生效。为全面验证飞行程序、检验机场建设成果，大兴机场分别于2019年1月和5月进行了投产校验飞行和真机试飞。其中，投产校验飞行历时34天、112小时，对本场飞行程序、助航灯光、导航设备等进行了全方位校验；于5月13日开始的试飞工作将持续至9月。据悉，北京大兴国际机场将于6月30日竣工，9月30日前正式开航。

《 人民日报 》（ 2019年06月07日 03 版）

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