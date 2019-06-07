市场化法治化债转股签约金额2.3万亿元（权威发布）

本报北京6月6日电 （记者韩鑫）日前，国务院常务会议听取了关于推动市场化法治化债转股，促进稳增长防风险工作情况汇报。6月5日，在国新办举行的国务院政策例行吹风会上，国家发展改革委副主任连维良等介绍了有关情况。

“本轮市场化法治化债转股，转股对象企业、转股债权、转股价格和条件、资金筹集、股权管理和退出等都是由市场主体自主协商确定的，政府不拉名单不搞拉郎配，政府的作用是为市场主体创造适宜的政策环境。”连维良介绍，截至今年4月末，债转股签约金额已达2.3万亿元，投放落地9095亿元。已有106家企业、367个项目实施债转股。实施债转股的行业和区域覆盖面不断扩大，涉及钢铁、有色、煤炭、电力、交通运输等26个行业。

市场化法治化债转股工作持续推进，在稳增长、促改革、防风险方面取得成效。首先企业杠杆率持续下降，宏观层面，截至2018年末，我国总体杠杆率为249.4%，比2017年末降低1.5个百分点。微观层面，2018年末，国有企业平均资产负债率64.7%，较2017年末下降1个百分点。其次，增强了优质企业资本实力和综合竞争力。目前针对优质企业的债转股占到落地规模的一半以上，充实了转股企业的资本，提高了信用等级，释放了投资潜力，有力促进了稳增长。

与此同时，通过以市场化法治化债转股为核心的综合措施，稳妥处置了一批企业特别是大型企业的债务风险，推动有效化解债务“灰犀牛”风险。另外，债转股与国有企业混合所有制改革紧密结合，通过引进民营资本、实施机构向转股企业派驻董事监事高管等方式，优化了企业治理结构，深化了国有企业改组改制。

过去两年，有5家大型银行分别成立了金融资产投资公司，专注于实施市场化法治化债转股。银保监会统计信息与风险监测部负责人刘志清回应，目前，金融资产投资公司共落地实施债转股项目254个，落地金额4000亿元。金融资产投资公司已经成为开展市场化债转股的主力军。

实施市场化债转股，央企是重要主体。国资委财务监管局负责人王海琳介绍，目前19家中央企业已和银行等机构签订了市场化债转股协议，签约规模超过5000亿元，落地金额超过3000亿元。“今年一季度末，中央企业资产负债率是65.7%，同比下降0.2个百分点，有56家中央企业资产负债率实现下降，特别是冶金、火电、建筑等产能过剩及高负债行业的负债率明显下降。”

吸引社会力量参与市场化债转股将成为工作重点。“社会力量参与市场化债转股，主体多元、方式也多元。” 连维良介绍，在主体上，可以选择直接投资债转股企业，也可以选择投资债转股的实施机构或购买债转股的融资产品。在方式上，选择直接投资债转股企业，既可以参股也可以控股。选择投资实施机构，既可以是内资也可以是外资。选择购买债转股的融资产品，可以是债券、基金，也可以是资管产品。

事实上，去年7月人民银行定向降准，释放了约5000亿元用于支持市场化债转股，就在一定程度上提升了社会资金参与市场化债转股的积极性。人民银行金融稳定局负责人黄晓龙说，银行系债转股实施机构通过设立私募基金子公司、与产业基金和地方政府合作等方式，积极拓展募资渠道，进一步推动了市场化债转股的质量提升。

《 人民日报 》（ 2019年06月07日 03 版）

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