美方延长过渡期措施不改变其5月10日起提高对华加征关税本质

新华社北京6月6日电 （记者申铖、韩洁）国务院关税税则委员会办公室有关负责人6日发表谈话说，我们注意到美国贸易代表办公室宣布，对在2019年5月10日之前从中国离岸、并在2019年6月15日之前进入美国的相关商品，适用的加征关税将继续维持10%。就此，这位负责人表示，美方上述技术性措施不改变其从2019年5月10日起提高加征关税的本质。

《 人民日报 》（ 2019年06月07日 04 版）

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