听取对推动稀土行业高质量发展的意见建议

本报北京6月6日电 （记者丁怡婷）6月5日，国家发展改革委相关司局召开座谈会，听取主要稀土产地相关主管部门负责同志对加强稀土行业秩序整顿、强化生态环境保护、实现高质量发展的意见建议。
与会地方同志表示，近年来，相关地方认真贯彻落实关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见，积极推动上游企业加快整合重组、组织开展稀土行业秩序整顿、打击违法违规生产行为、加强安全生产和环保治理、推进资源综合开发利用，已形成集矿山采选、冶炼分离、深加工应用和产品检测、科技研发、教育培训等为一体的完整产业体系。但与此同时，稀土矿山生态环境保护历史欠账多、治理任务重，违法违规生产禁而不绝、稀土资源高端领域应用开发仍然不足等问题一直存在。
与会地方同志建议，大力延伸稀土产业链条，推进稀土新材料产业向宽领域、深层次、高水平、集群化发展。尽快在基础研究和关键技术研发应用上取得突破，推动政产学研用各主体间建立聚合发展态势，促进产业链、创新链、资金链深度融合，完善稀土产业发展服务体系，有效推动科研成果产业化，支撑稀土产业高质量发展。
国家发展改革委相关司局负责同志表示，将认真研究吸收地方提出的意见建议，支持地方加强稀土功能材料创新能力建设，进一步提升稀土产业发展质量和效益。同时，要求相关地方政府进一步优化营商环境，积极构建长效监管机制，不断强化稀土行业秩序整顿；严格执行总量控制计划，严厉打击违法违规行为；建立健全创新激励机制，支持企业加强知识产权保护；扎实推进矿山生态修复和环境治理，推动产业绿色可持续发展，促进稀土行业持续做优做强。
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