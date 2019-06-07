北京世园会中国馆参观人次超143万

6月6日，演职人员在“中国国家馆日”活动中表演鼓乐舞《欢乐中国》。当日，2019年中国北京世界园艺博览会“中国国家馆日”活动在妫汭剧场举行。

本报记者 贺 勇摄

作为本届世界园艺博览会的标志性建筑，中国馆犹如一柄温润的如意，舒展于青山绿水之间，呈现了“锦绣园艺情，如意中国梦”的设计理念。

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本报北京6月6日电 （记者贺勇）6日上午，2019年中国北京世界园艺博览会中国国家馆日活动在妫汭剧场举行。

6日上午，一曲鼓乐舞《欢乐中国》拉开了中国国家馆日的文艺演出序幕，5名鼓者敲响5面大鼓，鼓声顺着妫汭湖荡漾开去，随后各个民族的特色鼓舞陆续亮相，鼓乐齐鸣，色彩缤纷，载歌载舞，花海歌潮；无伴奏合唱《好山水新家园》，在合唱与哼鸣中，天籁般的歌声纯净而自然，仿若大自然的鸟鸣、溪水、海浪等声音徜徉其中；交响京剧与芭蕾舞《梨花颂》，将西方的“脚尖艺术”芭蕾与东方的“传统国粹”京剧融合起来，体现文明交流互鉴与中西方艺术文化精髓的交相辉映……

整场演出以“绿色生活 美丽家园”为主题，以绿色、低碳、环保为创意理念，结合“古意新风”的设计灵感和中国古典文化元素，营造出中西方艺术交融的良好氛围，描绘了一幅人与自然和谐共生、共建美丽地球家园的美好愿景。

中国馆的展览部分，以“生生不息，锦绣中华”为展示理念，全方位、多角度地展示我国生态文明建设理念、成就、地域特色和世界影响。整个展览分为四大展区：中国生态文化展区、中国省区市园艺产业成就展区、中国园艺类高校及科研单位科研成果展区和中国非物质文化遗产插花艺术展区。

北京世园会4月29日开园以来，截至6月5日累计接待游客189.47万人次，其中中国馆累计参观人次达143.4万，中国馆成为本届世园会国内外游客最喜爱的场馆。

《 人民日报 》（ 2019年06月07日 04 版）

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