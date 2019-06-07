央企运营“松绑”增活力(锐财经)

第四届“首都国企开放日”活动日前在北京举行，众多市民走进数十家企业进行参观体验。图为在中建二局三公司位于北京丰台区的一处项目工地，小朋友体验“建房子”游戏。

新华社记者 任鹏飞摄

国资监管从管企业向管资本转变再出实招。近日，国务院国资委印发《国务院国资委授权放权清单（2019年版）》，从规划投资与主业管理、选人用人、薪酬管理、中长期激励等方面分类别对中央企业进行授权放权，助力企业更好发挥市场主体作用。同时国资委要求集团公司要对所属企业同步开展授权放权，为企业经营“松绑”，全面激发活力。

分类授权确保精准到位

4月19日，国务院印发《改革国有资本授权经营体制方案》，明确提出分类开展授权放权等改革要求。近日，国务院国资委印发《国务院国资委授权放权清单（2019年版）》，重点选取35项授权放权事项，涵盖规划投资与主业管理；产权管理；选人用人；企业负责人薪酬管理、工资总额管理与中长期激励；重大财务事项管理等方面。

值得注意的是，《清单》提出的授权放权事项，并不是“一揽子”“一刀切”地直接授予各中央企业，而是根据各中央企业的功能定位、发展阶段、行业特点等情况，实行分类授权，确保精准到位。

目前授权分四类展开，分别是：适用于各中央企业的授权放权事项21项；适用于各类综合改革试点企业（含国有资本投资运营公司试点、创建世界一流示范企业、东北地区中央企业综合改革试点、落实董事会职权试点企业等）的授权放权事项4项；适用于国有资本投资、运营公司试点企业的授权放权事项6项；适用于少数特定企业的授权放权事项4项。

“根据中央关于国有资本授权经营体制改革的要求，开展授权放权，就是要最大限度减少对企业生产经营活动的直接干预，更多依靠公司治理结构开展工作，以管资本为主履行好出资人职责。”国务院国资委副主任翁杰明说。

回应诉求激发企业活力

“《清单》授权非常精准，都是企业改革发展最为迫切的点位，企业感觉‘很解渴’。”中国建材集团董事长宋志平说，比如在产权管理、投资计划、主业管理等方面都有具体授权事项，有利于投资公司推动国有资本有序进退，实现国有资本合理流动和布局优化。

国务院国资委研究中心研究员周丽莎认为，本次《清单》主要涉及当前国企改革重点推动的事项，对改革中的难点和痛点问题都有充分的考虑，将推动企业发挥市场主体作用，也助力国企改革向前推进。

不过，加大授权放权，也意味着赋予中央企业更大的责任，对企业加强行权能力建设、自我约束、规范运行提出了新的更高要求。国资委明确，各企业要加快形成有效制衡的公司法人治理结构、灵活高效的市场化经营机制，确保各项授权放权接得住、行得稳。同时，集团公司要对所属企业同步开展授权放权，为企业“松绑”，全面激发各层级企业活力。

强化监督确保国资不流失

在加大授权放权力度的同时，如何确保国有资产不流失？

国资委强调将加大事中事后监管力度，持续完善实时在线的国资监管系统，强化对“三重一大”决策等重大关键事项的监督监管，建立并严格执行上下贯通的责任追究机制，切实维护国有资产安全。

同时，翁杰明指出，《清单》的出台标志着落实国有资本授权经营体制改革迈出了重要步伐，但分类开展授权放权工作本身也是一个持续推进、动态调整、逐步深化的过程。国资委还将定期评估授权放权的执行情况和实施效果，采取扩大、调整或收回等措施动态调整授权事项和授权范围。对于获得授权但未能规范行权或出现重大问题的企业，国资委将督促企业做出整改，根据情况收回相应的权利，定期对《清单》内容进行更新，不断提高针对性和有效性。

此外，国务院国资委依法对地方国有资产管理工作负有指导和监督的职责。据了解，本次《清单》的授权放权对象主要是国务院国资委监管的中央企业，下一步，国务院国资委还将指导各地方国资委结合实际推进本地区国有资本授权经营体制改革和开展授权放权工作，将已明确取消、下放的监管事项真正落实到位，并进一步授权、放权，赋予企业更多自主权。

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