稳外贸有高招 促振兴见实效（经济发展亮点多韧性足）

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今年一季度，黑龙江省进出口总值450.5亿元，同比增长16.8%，高于同期全国进出口增速13.1个百分点。亮眼的外贸成绩单，反映出黑龙江探索以开放促改革、促发展、促振兴的强大活力。

近年来，黑龙江主动对接“一带一路”，不断优化贸易结构，积极拓展与其他国家和地区的经贸往来；逐步改善营商环境，通关时效更快、手续更加便捷。此外，黑龙江不断加强基础设施互联互通，构筑国际化大通道，搭建开放的合作平台，打开了更广阔的外贸发展空间。

位于祖国边陲的黑龙江省交出了一份亮眼的外贸成绩单。

据统计，今年一季度黑龙江省进出口总值450.5亿元人民币，同比增长16.8%，高于同期全国进出口增速13.1个百分点。其中，出口总值78.1亿元，增长25.9%，高于同期全国出口增速19.2个百分点；进口总值372.4亿元，增长15%，高于同期全国进口增速14.7个百分点。

稳外贸，黑龙江有高招。近年来黑龙江主动对接“一带一路”，打造中国向北开放的重要窗口，以开放促发展、以开放促振兴。随着进出口产品结构更合理、合作伙伴更多元，营商环境逐步优化，一项项重大跨境基础设施建设如火如荼，黑龙江外贸正保持稳定增长的良好势头。

产品结构更合理，合作伙伴更多元

“去年一年我们出口了530台专用车，实现产值1.2亿元。”黑河市利源达集团董事长宋晓涛语带自豪，“最新研发的巨型半挂车，所有零部件都已符合欧盟标准。”

位于黑河市的利源达集团是国内对俄汽车进出口贸易领域的龙头企业。该企业深耕机电产品出口、专用车研发制造领域多年，已经在俄罗斯取得了4项专用车生产资质。“俄罗斯专用车市场需求很大。下一步我们将进一步发挥黑河口岸的优势，依托利源达良好的产业基础，打造年产值50亿元的对俄外向型机电制造基地。”黑河市相关部门负责人介绍。

利源达专用车广受俄罗斯市场欢迎，是黑龙江进出口产品结构进一步优化的一个缩影。近年来，黑龙江进出口产品结构由农产品、日用品等向电子产品、机电产品等高附加值产品转变。今年一季度，电子产品和机电产品占黑龙江与俄罗斯总体贸易额的50%。

贸易结构不断优化的同时，合作伙伴也更加多元。

在中国铁路哈尔滨局集团公司管内的大庆卧里屯站，一辆辆中国制造的沃尔沃豪华汽车即将搭乘中欧班列，从黑土地驶向比利时泽布鲁日港，进入万千欧洲家庭。2017年6月6日，第一列满载沃尔沃汽车的中欧班列鸣笛开行，截至目前已有超过2万辆沃尔沃出口到欧洲市场。

搭上“一带一路”的快车，黑龙江在与传统贸易伙伴俄罗斯保持良好态势的同时，积极拓展与其他国家和地区，特别是“一带一路”沿线国家的经贸往来。来自哈尔滨海关的统计数据显示，今年一季度，黑龙江与“一带一路”沿线国家进出口总值达372亿元人民币，增长24.3%，高于同期全省外贸整体增速7.5个百分点。

营商环境更好，贸易便利化程度更高

2018年黑龙江省进出口总值1747.7亿元人民币，同比增长36.4%，高于同期全国进出口增速26.7个百分点。其中，对俄进出口总值1220.6亿元，占同期全省进出口总值的69.8%，占同期全国对俄进出口总值的17.3%。

亮眼的外贸成绩单背后，离不开逐步优化的口岸营商环境。“近年来，我们在口岸提效降费方面出实招，大幅整合、压缩流程环节，服务黑龙江开放发展、高质量发展。”哈尔滨海关党组成员车成利介绍，以2018年12月为例，黑龙江省口岸出口整体通关时间0.60小时，比2017年压缩80.07%，排名全国第一位，超额完成全年压缩整体通关时间1/3的任务。

通关时效更快、手续更加便捷，外贸自然更稳。

“这几辆车明早就会满载新鲜果蔬开往同江口岸，再由口岸直达俄罗斯。最快当天就能出现在俄罗斯消费者的餐桌上。”在佳木斯市佳天国际农副产品物流交易中心的海关监管区域里，公司副董事长宋伯文告诉记者，得益于中俄海关监管结果互认、黑龙江口岸促进跨境贸易便利化等举措，佳天国际发展迅速，去年和俄罗斯连锁超市集团三别立超市等4家客户签订了总价值1100万美元的果蔬出口大单，全年出口额近1000万美元。

让贸易更便利，多个部门携手行动。“截至5月25日，今年通过绥芬河铁路车站进口的煤炭有152.2万吨，同比增幅达91%。”据该站国际联运交接所车间主任刘迎东介绍，通过中俄铁路双方电子数据交互共享，每一列入境进口货车的运单采集信息时间缩短了60分钟，有效提高了口岸站的过货接车效率。

今年初，《黑龙江省优化营商环境条例》正式出台，为稳外贸增添动力。《条例》明确要求，口岸所在地人民政府应当组织、协调海关、边检、市场监管、交通运输、商务以及口岸管理等部门建立出入境信息共享、联检联查工作机制，采用现代化科技手段，简化通关、缴税等手续，提高口岸通关效率。

基础设施互联互通，合作平台互利共赢

1987年9月2日，整船208吨的西瓜从黑河启程前往对岸的俄罗斯布拉戈维申斯克市。卸下西瓜的同时，轮船载着360吨化肥回到黑河。几十年来，“西瓜换化肥”的故事在这座边境口岸城市代代相传，标注了其开放发展的历史。

黑河与俄罗斯阿穆尔州首府布拉戈维申斯克市隔黑龙江相望，最近的地方只有600多米。“隔江相望是利好，也有制约！”黑河一家外贸进出口企业的负责人告诉记者，由于地处高寒地区，黑河一年中要面临黑龙江长达6个月的封冻期，“江一封，我们企业也就‘冬眠’了！而且水路运输，货物要多次换装，时间长、成本高。要是有一座桥直通对岸就好了！”

如今，黑河人的大桥梦想即将成真！5月31日，中俄共建首座跨界河现代化公路大桥黑龙江大桥顺利合龙。据了解，大桥正式通车后，将实现中俄两个地级市直接互通互联，客货运输量将数倍于现在的规模，双方经贸往来和人文交流将登上一个新台阶。

一桥飞架黑龙江，引领两岸繁荣。

近年来，黑龙江发挥边境线长、边境口岸多的优势，积极推动黑龙江大桥等中俄两国间重要跨境基础设施互联互通，中俄首座跨界河铁路大桥同江铁路桥、东宁口岸界河公路大桥、黑瞎子岛陆路口岸等工程全面推进，一条条新的国际化大通道正在构筑，黑龙江全方位对外开放新格局正在加快形成。

有形的桥梁在建设，开放的合作平台也为黑龙江外贸发展打开了更多空间。

2014年，有着中俄经贸“风向标”之称的哈尔滨国际经济贸易洽谈会升格为国家级的中俄博览会，成为中俄全面合作的重要平台。借助这样的高端国际交流平台，黑龙江的“朋友圈”不断扩大，一家家世界名企来黑龙江投资、一批批本土企业开拓海外市场……

6月15日，第六届中俄博览会将在哈尔滨拉开帷幕。“从目前汇总的情况来看，国内21个省（区、市）的832家企业确定参展，俄方五个联邦区的18个州区确定参展。中俄地方政府间的合作共识已经形成，合作热情日益高涨，中俄地方的资源、产品、技术和市场等要素不断向中俄博览会聚集，这是本届展会的主流和趋势。”黑龙江省政府相关负责人说。

《 人民日报 》（ 2019年06月10日 10 版）

(责编：岳弘彬)