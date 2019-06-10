中小银行总体风险完全可控

本报北京6月9日电 （记者欧阳洁、曲哲涵）银保监会新闻发言人9日接受媒体采访时表示，自5月24日包商银行被接管以来，各类业务照常办理，各项系统平稳运行，营业网点井然有序，银行头寸充足，流动性整体充裕。下一步，将在确保包商银行正常稳健经营的前提下，适时启动清产核资工作。从全行业来看，当前，中小银行运行平稳，流动性较为充足，总体风险完全可控。
银保监会新闻发言人介绍，按照新老划断原则，包商银行新的资产负债保持平稳运行。近日，该行发行期限6个月的同业存单10亿元，发行期限3个月的同业存单2亿元，发行利率分别为3.25%和3.15%，同业业务已恢复正常。目前，大额债权收购和转让协议签署工作已经顺利完成。下一步，将适时启动清产核资工作。聘请国内一流会计师事务所、律师事务所和资产评估事务所等中介机构，共同对包商银行开展资产负债清查、账务清理、债权债务关系清理等工作。
与明天集团有关的其他金融机构情况如何？该新闻发言人表示，金融管理部门高度重视明天集团风险处置工作。在各方共同努力下，明天集团调整结构，瘦身转型，整体风险从发散转为收敛。该集团按照市场化法治化原则，主动转让若干金融机构股权，多措并举化解各类风险。目前已将持有潍坊银行、泰安银行、中江信托等十余家金融机构的股权向新的投资者转让，并由新的股东经营管理，各项业务经营正常。此外，明天集团相关企业持有部分股份的哈尔滨银行，业务正常，经营稳定，作为上市公司，已如实披露其财务状况。该集团持有股权的其他金融机构，目前经营状态都保持稳定。
据介绍，因案件查处和改革重组等因素，恒丰银行暂未对外披露年报。目前山东省委省政府正在对恒丰银行进行改革重组，加快推进相关工作。整体改革思路已获得各有关方面同意，下一步将抓紧实施。恒丰银行前期有关涉案人员正在依法查办。目前，恒丰银行总部已搬迁至济南，流动性充足，经营状况稳定。监管部门将继续指导恒丰银行加强风险防控，强化合规经营，保持经营稳中向好的态势。
该新闻发言人表示，当前，中小银行运行平稳，流动性较为充足，总体风险完全可控。少数中小银行未按时披露年报，属于特殊情况。相关银行有的正处于股权重组阶段，有的正在筹备上市，有的更换了审计师，任务量较大，未能按时完成审计工作。这些情况已按规定向监管部门进行了报告，监管部门将督促相关机构加快推进审计工作，尽快披露年报。从近期与大型商业银行和股份制商业银行座谈的情况看，他们一致表示，将继续与中小银行正常开展同业业务，共同维护金融市场平稳运行。
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